Implante o FossFLOW com instalação em um clique.
Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador, com foco em privacidade, para visualização de infraestrutura e arquitetura de sistema.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FossFLOW
O FossFLOW é um Progressive Web App (PWA) de código aberto para criar diagramas isométricos profissionais de infraestrutura diretamente no seu navegador. Diferente das ferramentas de diagramação em nuvem que armazenam sua documentação de arquitetura em servidores de terceiros, o FossFLOW opera totalmente no lado do cliente. Com salvamento automático a cada 5 segundos, exportação JSON e suporte offline, ele mantém topologias de rede e designs de sistema sensíveis sob seu controle o tempo todo.
Implantar o FossFLOW no seu VPS adiciona persistência de diagrama no lado do servidor para que os diagramas sobrevivam às sessões do navegador e sejam acessíveis a toda a sua equipe de qualquer dispositivo — sem enviar arquivos por e-mail ou depender de plataformas comerciais sujeitas a políticas de retenção de dados e violações de segurança.
FossFLOW: principais recursos
Diagramação Isométrica
Crie diagramas isométricos em estilo 3D que comunicam layouts de infraestrutura, configurações de rack e camadas de sistema de forma mais clara do que diagramas 2D planos.
Salvamento automático a cada 5s
O trabalho é salvo automaticamente a cada 5 segundos, eliminando o risco de perder o progresso durante longas sessões de diagramação.
Suporte Offline
Crie e edite diagramas sem uma conexão com a internet — todo o processamento acontece no seu navegador, sem a necessidade de viagens de ida e volta ao servidor.
Importação e Exportação de JSON
Compartilhe diagramas como arquivos JSON portáteis ou importe diagramas existentes para edição sem bloqueio de formato proprietário.
Não é necessário ter conta
O aplicativo não exige registro de usuário ou autenticação, tornando-o instantaneamente acessível para qualquer pessoa da sua equipe.
Por que executar FossFLOW na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.