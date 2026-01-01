O FossFLOW é um Progressive Web App (PWA) de código aberto para criar diagramas isométricos profissionais de infraestrutura diretamente no seu navegador. Diferente das ferramentas de diagramação em nuvem que armazenam sua documentação de arquitetura em servidores de terceiros, o FossFLOW opera totalmente no lado do cliente. Com salvamento automático a cada 5 segundos, exportação JSON e suporte offline, ele mantém topologias de rede e designs de sistema sensíveis sob seu controle o tempo todo.

Implantar o FossFLOW no seu VPS adiciona persistência de diagrama no lado do servidor para que os diagramas sobrevivam às sessões do navegador e sejam acessíveis a toda a sua equipe de qualquer dispositivo — sem enviar arquivos por e-mail ou depender de plataformas comerciais sujeitas a políticas de retenção de dados e violações de segurança.