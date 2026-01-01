Kafbat Kafka UI é um painel web gratuito e de código aberto para operar clusters Apache Kafka. Como sucessor impulsionado pela comunidade do Provectus kafka-ui, ele oferece uma interface aprimorada para inspecionar brokers, gerenciar tópicos, navegar por mensagens e rastrear o atraso do grupo de consumidores — tudo sem ferramentas de linha de comando. O suporte a múltiplos clusters permite que você gerencie cada ambiente Kafka a partir de um único painel.

Hospedar o Kafbat Kafka UI em seu próprio VPS mantém seus dados de mensagem e credenciais de cluster inteiramente dentro de sua infraestrutura. Este template inclui um broker Kafka de nó único rodando no modo KRaft (sem necessidade de ZooKeeper), oferecendo a você uma pilha Kafka pronta para produção que está pronta em um clique.