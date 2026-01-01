Implante o Kafbat Kafka UI com instalação de um clique.
Interface web de código aberto para gerenciar e monitorar clusters Apache Kafka, sucessor do popular projeto Provectus kafka-ui.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI é um painel web gratuito e de código aberto para operar clusters Apache Kafka. Como sucessor impulsionado pela comunidade do Provectus kafka-ui, ele oferece uma interface aprimorada para inspecionar brokers, gerenciar tópicos, navegar por mensagens e rastrear o atraso do grupo de consumidores — tudo sem ferramentas de linha de comando. O suporte a múltiplos clusters permite que você gerencie cada ambiente Kafka a partir de um único painel.
Hospedar o Kafbat Kafka UI em seu próprio VPS mantém seus dados de mensagem e credenciais de cluster inteiramente dentro de sua infraestrutura. Este template inclui um broker Kafka de nó único rodando no modo KRaft (sem necessidade de ZooKeeper), oferecendo a você uma pilha Kafka pronta para produção que está pronta em um clique.
Kafbat Kafka UI: principais recursos
Gerenciamento de Tópicos
Crie, configure e exclua tópicos com configurações de partição e replicação em tempo real sem precisar usar a CLI do Kafka.
Navegador de Mensagens
Explore mensagens Kafka em formatos JSON, texto simples ou Avro com filtragem baseada em CEL para identificar os registros exatos de que você precisa.
Monitoramento de Grupo de Consumidores
Acompanhe os offsets de grupo de consumidores, as atribuições de partição e as métricas de atraso para identificar gargalos de processamento antes que afetem os sistemas a jusante.
Suporte a Múltiplos Clusters
Conecte múltiplos clusters Kafka a um único painel e alterne entre eles instantaneamente para visibilidade centralizada entre ambientes.
Broker no Modo KRaft
O broker Kafka empacotado executa no modo KRaft — sem dependência do ZooKeeper — simplificando a implantação e reduzindo a pegada operacional.
Por que executar Kafbat Kafka UI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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