Implante Typesense com instalação em um clique.
Rápido mecanismo de busca de código aberto com tolerância a erros de digitação, facetamento e resultados instantâneos como alternativa a Elasticsearch e Algolia.
Escolha um plano VPS para Typesense
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Typesense
O Typesense é um mecanismo de busca moderno e amigável para pessoas desenvolvedoras, construído para velocidade e simplicidade. Ele entrega resultados de busca em submilisegundos com tolerância a erros de digitação integrada, ranqueamento inteligente, filtragem facetada e busca geográfica — sem a complexidade operacional do Elasticsearch.
Hospedar o Typesense em um VPS oferece a você um backend de busca dedicado, sem taxas por consulta e controle total sobre a indexação, design de esquema e configuração de ranqueamento. Ele é projetado como uma alternativa econômica ao Algolia para desenvolvedores que desejam recursos de busca poderosos e de nível de produção, sem pagar preços de SaaS em escala.
Typesense: principais recursos
Pesquisa tolerante a erros de digitação
Corrige automaticamente erros de digitação em consultas de busca para que os usuários sempre encontrem resultados, mesmo com entradas imperfeitas.
Resultados instantâneos
A indexação em memória oferece respostas a consultas em submilissegundos para uma experiência de busca ágil e responsiva.
Filtragem facetada
Permita que os usuários refinem os resultados por categoria, faixa de preço, avaliação ou qualquer campo personalizado com suporte a facetas integrado.
Pesquisa Geo
Pesquise e filtre registros por proximidade geográfica usando campos de latitude e longitude com consultas de raio.
API Simples
Uma API REST limpa e bibliotecas de cliente oficiais para JavaScript, Python, Ruby, Go e PHP tornam a integração simples.
Por que executar Typesense na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.