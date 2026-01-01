Kavita é um gerenciador de biblioteca digital auto-hospedado rico em recursos, com suporte para CBZ, CBR, EPUB, PDF e todos os principais formatos de quadrinhos e e-books. Ele escaneia e cataloga automaticamente sua mídia com extração automática de metadados, e oferece interfaces de leitor dedicadas otimizadas para cada tipo de conteúdo — incluindo páginas duplas de quadrinhos, fluxo de mangá da direita para a esquerda e rolagem contínua de Webtoon.

Hospedar Kavita em seu próprio VPS torna sua coleção inteira disponível 24 horas de qualquer dispositivo, sem depender do uptime do hardware doméstico. O suporte multiusuário com permissões baseadas em função permite que famílias compartilhem uma biblioteca com controles de acesso apropriados para a idade, enquanto o suporte OPDS significa que qualquer aplicativo de leitura compatível pode se conectar ao seu servidor.