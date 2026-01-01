Implante Kavita com instalação em um clique.
Biblioteca digital auto-hospedada para quadrinhos, mangás, light novels e e-books com leitores dedicados e suporte multiusuário.
Escolha um plano VPS para Kavita
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kavita
Kavita é um gerenciador de biblioteca digital auto-hospedado rico em recursos, com suporte para CBZ, CBR, EPUB, PDF e todos os principais formatos de quadrinhos e e-books. Ele escaneia e cataloga automaticamente sua mídia com extração automática de metadados, e oferece interfaces de leitor dedicadas otimizadas para cada tipo de conteúdo — incluindo páginas duplas de quadrinhos, fluxo de mangá da direita para a esquerda e rolagem contínua de Webtoon.
Hospedar Kavita em seu próprio VPS torna sua coleção inteira disponível 24 horas de qualquer dispositivo, sem depender do uptime do hardware doméstico. O suporte multiusuário com permissões baseadas em função permite que famílias compartilhem uma biblioteca com controles de acesso apropriados para a idade, enquanto o suporte OPDS significa que qualquer aplicativo de leitura compatível pode se conectar ao seu servidor.
Kavita: principais recursos
Suporte a formato universal
Leia arquivos CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF e EPUB com detecção automática de formato e renderização otimizada para cada tipo de arquivo.
Leitores Especializados
Modos de leitura dedicados para quadrinhos, mangás (da direita para a esquerda), e-books e rolagem de Webtoon se adaptam automaticamente a cada tipo de conteúdo.
Bibliotecas Multi-usuário
Crie contas de usuário ilimitadas com funções de administrador, bibliotecário e leitor, além de controles de restrição de idade para navegação segura para a família.
Metadados Inteligentes
Kavita+ se conecta a Comic Vine, AniList e outros provedores para enriquecer automaticamente sua biblioteca com capas, descrições e informações do criador.
Suporte a OPDS e Tachiyomi
Acesse sua biblioteca através de qualquer aplicativo compatível com OPDS ou da extensão Tachiyomi no Android, oferecendo flexibilidade na forma como você lê.
Por que executar Kavita na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.