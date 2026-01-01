LibreNMS é um sistema de monitoramento de rede completo e licenciado sob a GPL que autodescobre toda a sua infraestrutura através de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP. Ele suporta milhares de modelos de dispositivos da Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet e muitos outros prontos para uso, oferecendo gráficos de tráfego por porta, alertas e mapeamento de topologia sem taxas de licenciamento por dispositivo.

Hospedar o LibreNMS em seu VPS mantém a telemetria de infraestrutura sensível em hardware que você controla, sem pegada de agente nos dispositivos monitorados. Esta implantação agrupa o LibreNMS com MariaDB, Redis e um contêiner de dispatcher de poller dedicado para que a sondagem e os alertas continuem funcionando de forma confiável junto com a interface web.