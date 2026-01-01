Implante LibreNMS com instalação em um clique.
Sistema de monitoramento de rede orientado pela comunidade, com descoberta automática e suporte SNMP avançado para milhares de modelos de dispositivos.
Escolha um plano VPS para LibreNMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibreNMS
LibreNMS é um sistema de monitoramento de rede completo e licenciado sob a GPL que autodescobre toda a sua infraestrutura através de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP. Ele suporta milhares de modelos de dispositivos da Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet e muitos outros prontos para uso, oferecendo gráficos de tráfego por porta, alertas e mapeamento de topologia sem taxas de licenciamento por dispositivo.
Hospedar o LibreNMS em seu VPS mantém a telemetria de infraestrutura sensível em hardware que você controla, sem pegada de agente nos dispositivos monitorados. Esta implantação agrupa o LibreNMS com MariaDB, Redis e um contêiner de dispatcher de poller dedicado para que a sondagem e os alertas continuem funcionando de forma confiável junto com a interface web.
LibreNMS: principais recursos
Autodescoberta SNMP
Descubra dispositivos e suas interfaces automaticamente via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP, sem trabalho manual de inventário.
Suporte amplo a dispositivos
Vem com suporte para milhares de modelos de dispositivos de rede, servidor e IoT da Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet e muitos outros.
Alertas e notificações
Defina regras com alertas baseados em modelos e entregue-os via email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks e mais de 80 transportes.
Faturas e largura de banda
Monitore o tráfego por porta com relatórios de faturamento de percentil 95 para circuitos e interfaces de cliente, ideal para ISPs e provedores de serviços gerenciados.
API e integrações
API REST completa e integrações de primeira classe com Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, e mapas baseados no OpenStreetMap.
Sondagem distribuída
O serviço de Dispatcher dimensiona o polling em vários contêineres de worker, mantendo grandes redes responsivas sem intervalos perdidos.
Por que executar LibreNMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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