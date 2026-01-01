Implante Erugo com instalação em um clique.
Plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada com links de compartilhamento amigáveis, proteção por senha, controles de expiração e branding personalizado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Erugo
Erugo é uma plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada, construída em Laravel e Vue.js, que permite enviar e receber arquivos com segurança sem depender de serviços de armazenamento em nuvem. Os compartilhamentos usam URLs amigáveis em vez de tokens aleatórios, e cada transferência pode ser protegida com uma senha, ter um limite de downloads ou ser configurada para expirar automaticamente após uma data ou limite de tempo.
Ao contrário dos serviços de nuvem baseados em assinatura, o Erugo armazena todos os arquivos no seu próprio VPS sem limites de armazenamento impostos por um nível de preço. Um recurso de compartilhamento reverso permite que convidados enviem arquivos diretamente para o seu servidor através de um link de convite de uso único, e a personalização da marca faz com que a interface combine com a sua organização ou domínio pessoal.
Erugo: principais recursos
Links de compartilhamento amigáveis
Compartilhamentos usam URLs legíveis e memoráveis em vez de tokens aleatórios, tornando os links mais fáceis de comunicar verbalmente ou por escrito.
Controles de senha e expiração
Proteja qualquer compartilhamento com uma senha, defina uma contagem máxima de downloads ou agende a expiração automática para que os arquivos não permaneçam acessíveis indefinidamente.
Reverter envios compartilhados
Gerar um link de convite somente para upload para que convidados possam enviar arquivos diretamente para o seu servidor sem uma conta ou acesso ao painel de administração.
Notificações por email
Receba alertas quando um compartilhamento é baixado ou quando um convidado conclui um upload reverso de compartilhamento, sem a necessidade de verificação manual.
Personalização da marca e temas
Personalize logotipos, planos de fundo e temas de cores para que a interface de compartilhamento de arquivos corresponda à sua organização ou marca pessoal.
Por que executar Erugo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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