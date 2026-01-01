Erugo é uma plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada, construída em Laravel e Vue.js, que permite enviar e receber arquivos com segurança sem depender de serviços de armazenamento em nuvem. Os compartilhamentos usam URLs amigáveis em vez de tokens aleatórios, e cada transferência pode ser protegida com uma senha, ter um limite de downloads ou ser configurada para expirar automaticamente após uma data ou limite de tempo.

Ao contrário dos serviços de nuvem baseados em assinatura, o Erugo armazena todos os arquivos no seu próprio VPS sem limites de armazenamento impostos por um nível de preço. Um recurso de compartilhamento reverso permite que convidados enviem arquivos diretamente para o seu servidor através de um link de convite de uso único, e a personalização da marca faz com que a interface combine com a sua organização ou domínio pessoal.