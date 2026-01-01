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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Erugo

Erugo é uma plataforma de compartilhamento de arquivos auto-hospedada, construída em Laravel e Vue.js, que permite enviar e receber arquivos com segurança sem depender de serviços de armazenamento em nuvem. Os compartilhamentos usam URLs amigáveis em vez de tokens aleatórios, e cada transferência pode ser protegida com uma senha, ter um limite de downloads ou ser configurada para expirar automaticamente após uma data ou limite de tempo.

Ao contrário dos serviços de nuvem baseados em assinatura, o Erugo armazena todos os arquivos no seu próprio VPS sem limites de armazenamento impostos por um nível de preço. Um recurso de compartilhamento reverso permite que convidados enviem arquivos diretamente para o seu servidor através de um link de convite de uso único, e a personalização da marca faz com que a interface combine com a sua organização ou domínio pessoal.

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O que você pode criar com {name}

Erugo: principais recursos

Links de compartilhamento amigáveis

Compartilhamentos usam URLs legíveis e memoráveis em vez de tokens aleatórios, tornando os links mais fáceis de comunicar verbalmente ou por escrito.

Controles de senha e expiração

Proteja qualquer compartilhamento com uma senha, defina uma contagem máxima de downloads ou agende a expiração automática para que os arquivos não permaneçam acessíveis indefinidamente.

Reverter envios compartilhados

Gerar um link de convite somente para upload para que convidados possam enviar arquivos diretamente para o seu servidor sem uma conta ou acesso ao painel de administração.

Notificações por email

Receba alertas quando um compartilhamento é baixado ou quando um convidado conclui um upload reverso de compartilhamento, sem a necessidade de verificação manual.

Personalização da marca e temas

Personalize logotipos, planos de fundo e temas de cores para que a interface de compartilhamento de arquivos corresponda à sua organização ou marca pessoal.

Por que executar Erugo na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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