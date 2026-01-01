Implante HumHub com instalação em um clique.
Plataforma de rede social corporativa e intranet de código aberto para construir comunidades privadas de equipe.
Escolha um plano VPS para HumHub
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HumHub
HumHub é uma plataforma de rede social corporativa de código aberto que permite que as organizações construam comunidades de intranet privadas e auto-hospedadas. Ele combina a sensação familiar de uma rede social — feeds de atividades, espaços (canais de grupo), mensagens diretas, perfis de usuário e notificações — com os requisitos de controle e privacidade de uma plataforma de equipe interna. Ao contrário de alternativas hospedadas como Slack ou Microsoft Teams, o HumHub funciona inteiramente na sua própria infraestrutura, sem custos por usuário ou dados saindo dos seus servidores.
Construído sobre uma arquitetura modular, o HumHub oferece um marketplace com mais de 100 módulos gratuitos e premium, abrangendo wikis, calendários, gerenciamento de tarefas, enquetes, compartilhamento de arquivos e autenticação LDAP/Active Directory — tornando-o adaptável às necessidades específicas de colaboração de qualquer equipe ou organização.
HumHub: principais recursos
Espaços e canais
Organize comunidades em Espaços dedicados — cada um com seu próprio feed de atividades, membros, arquivos e módulos — para equipes, departamentos ou projetos.
Mais de 100 módulos gratuitos
Estenda a funcionalidade com módulos do marketplace cobrindo wikis, calendários, enquetes, quadros de tarefas, compartilhamento de arquivos e chamadas de vídeo — a maioria disponível gratuitamente.
LDAP e SSO
Autentique usuários via LDAP, Active Directory, SAML ou logins sociais, centralizando o gerenciamento de identidade com sua infraestrutura de diretório existente.
Acesso à API REST
A API REST completa permite integrar o HumHub com aplicações externas, automatizar o provisionamento de usuários e construir fluxos de trabalho personalizados sobre a plataforma.
Temas personalizados
Aplique temas personalizados e branding para combinar com a identidade visual da sua organização, incluindo logotipos, cores e substituições de CSS sem modificar os arquivos principais.
Por que executar HumHub na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.