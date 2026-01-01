Até 70% de desconto no HumHub

Implante HumHub com instalação em um clique.

Plataforma de rede social corporativa e intranet de código aberto para construir comunidades privadas de equipe.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante HumHub com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para HumHub

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com HumHub

HumHub é uma plataforma de rede social corporativa de código aberto que permite que as organizações construam comunidades de intranet privadas e auto-hospedadas. Ele combina a sensação familiar de uma rede social — feeds de atividades, espaços (canais de grupo), mensagens diretas, perfis de usuário e notificações — com os requisitos de controle e privacidade de uma plataforma de equipe interna. Ao contrário de alternativas hospedadas como Slack ou Microsoft Teams, o HumHub funciona inteiramente na sua própria infraestrutura, sem custos por usuário ou dados saindo dos seus servidores.

Construído sobre uma arquitetura modular, o HumHub oferece um marketplace com mais de 100 módulos gratuitos e premium, abrangendo wikis, calendários, gerenciamento de tarefas, enquetes, compartilhamento de arquivos e autenticação LDAP/Active Directory — tornando-o adaptável às necessidades específicas de colaboração de qualquer equipe ou organização.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

HumHub: principais recursos

Espaços e canais

Organize comunidades em Espaços dedicados — cada um com seu próprio feed de atividades, membros, arquivos e módulos — para equipes, departamentos ou projetos.

Mais de 100 módulos gratuitos

Estenda a funcionalidade com módulos do marketplace cobrindo wikis, calendários, enquetes, quadros de tarefas, compartilhamento de arquivos e chamadas de vídeo — a maioria disponível gratuitamente.

LDAP e SSO

Autentique usuários via LDAP, Active Directory, SAML ou logins sociais, centralizando o gerenciamento de identidade com sua infraestrutura de diretório existente.

Acesso à API REST

A API REST completa permite integrar o HumHub com aplicações externas, automatizar o provisionamento de usuários e construir fluxos de trabalho personalizados sobre a plataforma.

Temas personalizados

Aplique temas personalizados e branding para combinar com a identidade visual da sua organização, incluindo logotipos, cores e substituições de CSS sem modificar os arquivos principais.

Por que executar HumHub na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Buzz

Buzz

Espaço de trabalho auto-hospedado onde humanos e agentes de IA compartilham as mesmas salas

Selecionar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidades

Selecionar
Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporável

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.