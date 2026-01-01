HumHub é uma plataforma de rede social corporativa de código aberto que permite que as organizações construam comunidades de intranet privadas e auto-hospedadas. Ele combina a sensação familiar de uma rede social — feeds de atividades, espaços (canais de grupo), mensagens diretas, perfis de usuário e notificações — com os requisitos de controle e privacidade de uma plataforma de equipe interna. Ao contrário de alternativas hospedadas como Slack ou Microsoft Teams, o HumHub funciona inteiramente na sua própria infraestrutura, sem custos por usuário ou dados saindo dos seus servidores.

Construído sobre uma arquitetura modular, o HumHub oferece um marketplace com mais de 100 módulos gratuitos e premium, abrangendo wikis, calendários, gerenciamento de tarefas, enquetes, compartilhamento de arquivos e autenticação LDAP/Active Directory — tornando-o adaptável às necessidades específicas de colaboração de qualquer equipe ou organização.