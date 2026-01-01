Implante JobOps com instalação em um clique.
Pipeline de busca de emprego auto-hospedado que pesquisa em plataformas de vagas, personaliza currículos, avalia a compatibilidade e acompanha cada candidatura a partir de um único painel.
Escolha um plano VPS para JobOps
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com JobOps
JobOps aplica os princípios de DevOps à procura de emprego. Ele pesquisa LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna e mais de 10 outros sites de emprego a partir de uma única tela, pontua cada resultado em relação ao seu perfil, gera um currículo (CV) adaptado à vaga e rastreia cada candidatura em um só lugar. Ele deliberadamente não se candidata automaticamente — recrutadores podem detectar envios automatizados, então o JobOps oferece a velocidade sem sacrificar a qualidade.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seu currículo (CV), histórico de pesquisa, tokens de rastreamento do Gmail e chaves de provedores de IA sob seu controle total, em vez de dentro de um SaaS de terceiros. O pipeline armazena todos os dados localmente em SQLite junto com os PDFs gerados, então o registro completo de cada pesquisa e candidatura permanece na infraestrutura que você possui.
JobOps: principais recursos
Busca em vários quadros
Rastreie mais de 10 plataformas de emprego, incluindo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe e Seek, a partir de uma única interface de busca.
Pontuação de adequação com IA
Classifique cada vaga de 0 a 100 em relação ao seu perfil para que você se concentre apenas nas vagas que valem a pena se candidatar em vez de triar centenas manualmente.
Geração de currículo personalizado
Reescreva seu CV para cada função automaticamente, exporte para PDF refinado localmente ou através de uma integração com o Reactive Resume.
Caixa de entrada de rastreamento do Gmail
Conecte o Gmail e detecte automaticamente convites para entrevistas, ofertas e recusas para atualizar o status da candidatura sem planilhas.
Traga sua própria IA
Conecte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, como Ollama ou LM Studio.
Verificações de visto de patrocínio
Verifique o status de patrocínio de visto do Reino Unido nas listagens e mostre apenas as vagas que correspondam aos seus requisitos de autorização de trabalho.
Por que executar JobOps na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web