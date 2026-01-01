JobOps aplica os princípios de DevOps à procura de emprego. Ele pesquisa LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna e mais de 10 outros sites de emprego a partir de uma única tela, pontua cada resultado em relação ao seu perfil, gera um currículo (CV) adaptado à vaga e rastreia cada candidatura em um só lugar. Ele deliberadamente não se candidata automaticamente — recrutadores podem detectar envios automatizados, então o JobOps oferece a velocidade sem sacrificar a qualidade.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seu currículo (CV), histórico de pesquisa, tokens de rastreamento do Gmail e chaves de provedores de IA sob seu controle total, em vez de dentro de um SaaS de terceiros. O pipeline armazena todos os dados localmente em SQLite junto com os PDFs gerados, então o registro completo de cada pesquisa e candidatura permanece na infraestrutura que você possui.