Mini QR é um gerador de código QR auto-hospedado construído com Vue 3. Ele vai além dos códigos básicos em preto e branco — você pode personalizar padrões de pontos, estilos de canto, cores e molduras, e então exportar o resultado como PNG, JPG, SVG ou texto ASCII. Um scanner integrado aceita entrada de câmera ou uploads de imagem, e um modo em lote gera múltiplos códigos a partir de um arquivo CSV em uma única passagem.

Auto-hospedar o Mini QR significa que seus dados QR — URLs, vCards, credenciais WiFi ou qualquer payload personalizado — nunca passam por um serviço de terceiros. O aplicativo não tem banco de dados e nem contas, então não há nada para gerenciar após a implantação.