Implante Mini QR com instalação em um clique.
Gerador de código QR autohospedado com cores, estilos personalizados e exportação para PNG, SVG ou ASCII.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mini QR
Mini QR é um gerador de código QR auto-hospedado construído com Vue 3. Ele vai além dos códigos básicos em preto e branco — você pode personalizar padrões de pontos, estilos de canto, cores e molduras, e então exportar o resultado como PNG, JPG, SVG ou texto ASCII. Um scanner integrado aceita entrada de câmera ou uploads de imagem, e um modo em lote gera múltiplos códigos a partir de um arquivo CSV em uma única passagem.
Auto-hospedar o Mini QR significa que seus dados QR — URLs, vCards, credenciais WiFi ou qualquer payload personalizado — nunca passam por um serviço de terceiros. O aplicativo não tem banco de dados e nem contas, então não há nada para gerenciar após a implantação.
Mini QR: principais recursos
Estilização de QR personalizada
Ajuste os padrões de pontos, formas dos cantos, cores e elementos da moldura para combinar com qualquer marca ou estética — muito além dos códigos padrão em preto e branco.
Múltiplos formatos de exportação
Baixe os códigos finalizados como texto PNG, JPG, SVG ou ASCII/Unicode, mantendo a saída compatível com qualquer caso de uso posterior.
Scanner QR integrado
Escaneie códigos QR diretamente no navegador pela câmera ou fazendo upload de uma imagem — nenhum aplicativo ou plugin separado é necessário.
Geração em lote de CSV
Carregue um arquivo CSV para gerar múltiplos códigos QR de uma só vez, útil para rótulos de produtos, ingressos de eventos ou impressão de cartões de contato.
Dados templates
Formulários de entrada pré-construídos para URLs, e-mails, vCards, credenciais de WiFi e outros formatos comuns tornam a codificação de dados estruturados rápida e sem erros.
Por que executar Mini QR na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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