Implante o Open Agent com um clique.
Plataforma de assistente com IA auto-hospedada com orquestração de LLM, bases de conhecimento RAG, loops de agente e integrações de ferramentas MCP.
Escolha um plano VPS para Open Agent
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Agent
O Open Agent é uma plataforma de agente de IA auto-hospedada e pronta para produção que conecta grandes modelos de linguagem com seus dados e ferramentas. Ele suporta mais de 28 provedores de modelos através de uma interface unificada, transformando documentos, wikis e bancos de dados em bases de conhecimento RAG pesquisáveis que fundamentam seus agentes em um contexto preciso.
Implantar o Open Agent em seu próprio VPS mantém conversas sensíveis e documentos proprietários fora da infraestrutura de terceiros. O controle de acesso baseado em função, a integração SSO e os espaços de trabalho multi-inquilino o tornam adequado para equipes e empresas que precisam de governança sem sacrificar a flexibilidade.
Open Agent: principais recursos
Suporte a LLM de múltiplos provedores
Conecte-se a mais de 28 provedores de modelos, incluindo OpenAI, DeepSeek e modelos locais, através de uma camada de abstração padronizada.
Pipeline RAG integrado
Ingerir PDFs, wikis e documentos em armazenamentos de vetores semânticos para que os agentes recuperem contexto preciso e fundamentado automaticamente.
Integrações de ferramentas MCP
Amplie as capacidades do agente com servidores de Protocolo de Contexto de Modelo que se conectam a APIs externas, bancos de dados e ferramentas de automação.
Controle de acesso empresarial
Gerenciar usuários com permissões baseadas em função, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP e SAML, e workspaces multi-inquilino isolados.
Orquestração de loop de agente
Defina fluxos de trabalho de agente de várias etapas com loops de chamada de ferramenta, lógica de repetição e registro de auditoria para confiabilidade de nível de produção.
Por que executar Open Agent na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.