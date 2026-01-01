O Open Agent é uma plataforma de agente de IA auto-hospedada e pronta para produção que conecta grandes modelos de linguagem com seus dados e ferramentas. Ele suporta mais de 28 provedores de modelos através de uma interface unificada, transformando documentos, wikis e bancos de dados em bases de conhecimento RAG pesquisáveis que fundamentam seus agentes em um contexto preciso.

Implantar o Open Agent em seu próprio VPS mantém conversas sensíveis e documentos proprietários fora da infraestrutura de terceiros. O controle de acesso baseado em função, a integração SSO e os espaços de trabalho multi-inquilino o tornam adequado para equipes e empresas que precisam de governança sem sacrificar a flexibilidade.