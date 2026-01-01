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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Super Productivity

O Super Productivity unifica o gerenciamento de tarefas, o rastreamento de tempo e as integrações de ferramentas de desenvolvedor em um único aplicativo. Ele combina listas de tarefas estruturadas com timeboxing baseado em Pomodoro, geração automática de folhas de ponto e integrações diretas com Jira, GitHub, GitLab e Trello — para que os problemas atribuídos fluam para sua lista de tarefas sem entrada manual e os registros de trabalho sejam sincronizados automaticamente.

A auto-hospedagem em seu servidor VPS torna o Super Productivity acessível de qualquer navegador sem a necessidade de instalar um aplicativo de desktop, mantendo seus dados de tarefas, detalhes de clientes e padrões de trabalho em uma infraestrutura que você controla. Sem análises, sem telemetria e sem taxas por usuário.

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O que você pode criar com {name}

Super Productivity: principais recursos

Controle de tempo integrado

Acompanhe o tempo por tarefa com geração automática de planilha de horas — ideal para faturamento de clientes, relatórios de sprint e para entender onde suas horas são gastas.

Temporizador Pomodoro

Suporte integrado à técnica Pomodoro com intervalos de trabalho e descanso configuráveis, além de lembretes para manter o foco e prevenir o esgotamento.

Sincronização de Jira e GitHub

Importe automaticamente tickets Jira atribuídos e problemas do GitHub para sua lista de tarefas e envie os registros de trabalho de volta para manter as ferramentas do projeto sincronizadas.

Subtarefas e projetos

Organize o trabalho com subtarefas hierárquicas, projetos e tags codificadas por cores para que iniciativas complexas permaneçam estruturadas e gerenciáveis.

Métricas de produtividade

Acompanha tarefas concluídas, tempo de foco e padrões diários ao longo do tempo para que você possa identificar gargalos no fluxo de trabalho e melhorar seus hábitos.

Por que executar Super Productivity na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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