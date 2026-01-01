O Super Productivity unifica o gerenciamento de tarefas, o rastreamento de tempo e as integrações de ferramentas de desenvolvedor em um único aplicativo. Ele combina listas de tarefas estruturadas com timeboxing baseado em Pomodoro, geração automática de folhas de ponto e integrações diretas com Jira, GitHub, GitLab e Trello — para que os problemas atribuídos fluam para sua lista de tarefas sem entrada manual e os registros de trabalho sejam sincronizados automaticamente.

A auto-hospedagem em seu servidor VPS torna o Super Productivity acessível de qualquer navegador sem a necessidade de instalar um aplicativo de desktop, mantendo seus dados de tarefas, detalhes de clientes e padrões de trabalho em uma infraestrutura que você controla. Sem análises, sem telemetria e sem taxas por usuário.