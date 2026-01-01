Implante Super Productivity com instalação em um clique.
Gerenciador de tarefas avançado combinando listas de tarefas, controle de tempo, timer Pomodoro e integrações com Jira, GitHub e GitLab em uma única ferramenta.
Escolha um plano VPS para Super Productivity
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Super Productivity
O Super Productivity unifica o gerenciamento de tarefas, o rastreamento de tempo e as integrações de ferramentas de desenvolvedor em um único aplicativo. Ele combina listas de tarefas estruturadas com timeboxing baseado em Pomodoro, geração automática de folhas de ponto e integrações diretas com Jira, GitHub, GitLab e Trello — para que os problemas atribuídos fluam para sua lista de tarefas sem entrada manual e os registros de trabalho sejam sincronizados automaticamente.
A auto-hospedagem em seu servidor VPS torna o Super Productivity acessível de qualquer navegador sem a necessidade de instalar um aplicativo de desktop, mantendo seus dados de tarefas, detalhes de clientes e padrões de trabalho em uma infraestrutura que você controla. Sem análises, sem telemetria e sem taxas por usuário.
Super Productivity: principais recursos
Controle de tempo integrado
Acompanhe o tempo por tarefa com geração automática de planilha de horas — ideal para faturamento de clientes, relatórios de sprint e para entender onde suas horas são gastas.
Temporizador Pomodoro
Suporte integrado à técnica Pomodoro com intervalos de trabalho e descanso configuráveis, além de lembretes para manter o foco e prevenir o esgotamento.
Sincronização de Jira e GitHub
Importe automaticamente tickets Jira atribuídos e problemas do GitHub para sua lista de tarefas e envie os registros de trabalho de volta para manter as ferramentas do projeto sincronizadas.
Subtarefas e projetos
Organize o trabalho com subtarefas hierárquicas, projetos e tags codificadas por cores para que iniciativas complexas permaneçam estruturadas e gerenciáveis.
Métricas de produtividade
Acompanha tarefas concluídas, tempo de foco e padrões diários ao longo do tempo para que você possa identificar gargalos no fluxo de trabalho e melhorar seus hábitos.
Por que executar Super Productivity na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.