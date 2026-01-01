Sure é um aplicativo de finanças pessoais e gestão de patrimônio de código aberto, mantido pela comunidade, projetado para pessoas que desejam controle total sobre seus dados financeiros. Ele acompanha contas bancárias, investimentos e empréstimos, registra e categoriza transações, monitora o patrimônio líquido ao longo do tempo e oferece suporte a residências multiusuário — tudo armazenado em um banco de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.

Ao contrário das ferramentas financeiras hospedadas, o Sure roda inteiramente no seu servidor, sem assinatura SaaS, sem compartilhamento de dados com terceiros e sem risco de interrupção do serviço. A integração opcional com OpenAI adiciona categorização de transações com IA e consultas financeiras em linguagem natural. Um worker Sidekiq em segundo plano lida com importações agendadas e notificações, enquanto o aplicativo principal apresenta o dashboard interativo.