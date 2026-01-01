Implante o Sure com um clique.
Aplicativo de finanças pessoais auto-hospedado para acompanhar patrimônio líquido, contas, transações e investimentos com total propriedade dos dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sure
Sure é um aplicativo de finanças pessoais e gestão de patrimônio de código aberto, mantido pela comunidade, projetado para pessoas que desejam controle total sobre seus dados financeiros. Ele acompanha contas bancárias, investimentos e empréstimos, registra e categoriza transações, monitora o patrimônio líquido ao longo do tempo e oferece suporte a residências multiusuário — tudo armazenado em um banco de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.
Ao contrário das ferramentas financeiras hospedadas, o Sure roda inteiramente no seu servidor, sem assinatura SaaS, sem compartilhamento de dados com terceiros e sem risco de interrupção do serviço. A integração opcional com OpenAI adiciona categorização de transações com IA e consultas financeiras em linguagem natural. Um worker Sidekiq em segundo plano lida com importações agendadas e notificações, enquanto o aplicativo principal apresenta o dashboard interativo.
Sure: principais recursos
Painel de Patrimônio Líquido
Agregue todos os saldos de contas em uma única visão de patrimônio líquido que se atualiza à medida que as transações são registradas, proporcionando uma imagem clara da saúde financeira total.
Gerenciamento de Conta
Acompanhe contas correntes, poupança, cartão de crédito, empréstimos e contas de investimento a partir de uma única interface, com histórico completo de transações para cada uma.
Categorização de Transações
Importe, organize e categorize transações com automação baseada em regras e substituições manuais para criar relatórios de gastos precisos.
Monitoramento de Portfólio de Investimentos
Monitore as participações acionárias e o desempenho do portfólio com dados de preços em tempo real obtidos do Yahoo Finance ou Twelve Data em um cronograma configurável.
Assistente Financeiro com IA
A integração opcional com OpenAI permite consultas em linguagem natural sobre padrões de gastos e categorização automatizada de transações importadas.
Domicílios Multi-Usuário
Convide membros da família com suas próprias contas enquanto compartilham orçamentos e metas financeiras na mesma instância auto-hospedada.
Por que executar Sure na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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