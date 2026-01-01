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Sistema de clustering para escalabilidade horizontal de bancos de dados MySQL com sharding automatizado, pooling de conexão e roteamento de consultas.

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O que você pode criar com Vitess

Vitess é um sistema de cluster de banco de dados de código aberto construído para escalar o MySQL horizontalmente. Originalmente desenvolvido pelo YouTube para lidar com bilhões de consultas por dia, ele oferece sharding automatizado, roteamento de consulta inteligente e pool de conexões sobre instâncias MySQL padrão, sem exigir alterações no nível do aplicativo.

Hospedar o Vitess por conta própria em um VPS oferece uma infraestrutura de escalonamento de banco de dados de nível YouTube para aplicações de alto tráfego. Ele lida com multiplexação de conexão para reduzir a carga do banco de dados, suporta alterações de esquema online sem tempo de inatividade e oferece uma interface de consulta unificada em vários shards que aparece como um único banco de dados para sua aplicação.

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O que você pode criar com {name}

Vitess: principais recursos

Sharding horizontal

Distribuir dados automaticamente entre múltiplas instâncias MySQL para escalar a capacidade de escrita além do que um único servidor pode suportar.

Agrupamento de conexões

Vitess multiplexa milhares de conexões de aplicação em um pequeno pool de conexões MySQL, reduzindo drasticamente a carga do servidor de banco de dados.

Alterações de esquema online

Altere esquemas de tabela em grandes conjuntos de dados sem bloqueio ou tempo de inatividade usando a execução DDL online gerenciada do Vitess.

Roteamento de consultas

Consultas são automaticamente roteadas para o shard correto com base na chave de sharding, transparente para a camada de aplicação.

MySQL compatível

Aplicativos se conectam ao Vitess usando drivers e protocolos MySQL padrão, sem a necessidade de alterações no código.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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