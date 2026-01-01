Vitess é um sistema de cluster de banco de dados de código aberto construído para escalar o MySQL horizontalmente. Originalmente desenvolvido pelo YouTube para lidar com bilhões de consultas por dia, ele oferece sharding automatizado, roteamento de consulta inteligente e pool de conexões sobre instâncias MySQL padrão, sem exigir alterações no nível do aplicativo.

Hospedar o Vitess por conta própria em um VPS oferece uma infraestrutura de escalonamento de banco de dados de nível YouTube para aplicações de alto tráfego. Ele lida com multiplexação de conexão para reduzir a carga do banco de dados, suporta alterações de esquema online sem tempo de inatividade e oferece uma interface de consulta unificada em vários shards que aparece como um único banco de dados para sua aplicação.