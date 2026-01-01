Implante Vitess com instalação em um clique.
Sistema de clustering para escalabilidade horizontal de bancos de dados MySQL com sharding automatizado, pooling de conexão e roteamento de consultas.
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O que você pode criar com Vitess
Vitess é um sistema de cluster de banco de dados de código aberto construído para escalar o MySQL horizontalmente. Originalmente desenvolvido pelo YouTube para lidar com bilhões de consultas por dia, ele oferece sharding automatizado, roteamento de consulta inteligente e pool de conexões sobre instâncias MySQL padrão, sem exigir alterações no nível do aplicativo.
Hospedar o Vitess por conta própria em um VPS oferece uma infraestrutura de escalonamento de banco de dados de nível YouTube para aplicações de alto tráfego. Ele lida com multiplexação de conexão para reduzir a carga do banco de dados, suporta alterações de esquema online sem tempo de inatividade e oferece uma interface de consulta unificada em vários shards que aparece como um único banco de dados para sua aplicação.
Vitess: principais recursos
Sharding horizontal
Distribuir dados automaticamente entre múltiplas instâncias MySQL para escalar a capacidade de escrita além do que um único servidor pode suportar.
Agrupamento de conexões
Vitess multiplexa milhares de conexões de aplicação em um pequeno pool de conexões MySQL, reduzindo drasticamente a carga do servidor de banco de dados.
Alterações de esquema online
Altere esquemas de tabela em grandes conjuntos de dados sem bloqueio ou tempo de inatividade usando a execução DDL online gerenciada do Vitess.
Roteamento de consultas
Consultas são automaticamente roteadas para o shard correto com base na chave de sharding, transparente para a camada de aplicação.
MySQL compatível
Aplicativos se conectam ao Vitess usando drivers e protocolos MySQL padrão, sem a necessidade de alterações no código.
Por que executar Vitess na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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