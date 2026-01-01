O GitLab Community Edition é uma plataforma DevOps completa que combina hospedagem de repositório Git, automação CI/CD, rastreamento de problemas, revisão de código e registro de contêineres em uma única aplicação auto-hospedada. Ele elimina a necessidade de integrar várias ferramentas separadas e oferece às equipes uma plataforma completa de ciclo de vida de desenvolvimento de software sob controle organizacional total.

A auto-hospedagem do GitLab remove a precificação por usuário e mantém o código-fonte, segredos de CI/CD e resultados de varredura de segurança em uma infraestrutura de sua propriedade. Observação: a inicialização inicial leva de 3 a 10 minutos enquanto todos os serviços internos são inicializados — erros 502 durante este período são normais. Mínimo de 2 núcleos de CPU e 4 GB de RAM são recomendados para implantações de equipes pequenas.