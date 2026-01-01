Implante o GitLab com um clique.
Plataforma DevOps completa de código aberto, combinando hospedagem Git, pipelines de CI/CD e gerenciamento de projetos em uma única aplicação.
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O que você pode criar com GitLab
O GitLab Community Edition é uma plataforma DevOps completa que combina hospedagem de repositório Git, automação CI/CD, rastreamento de problemas, revisão de código e registro de contêineres em uma única aplicação auto-hospedada. Ele elimina a necessidade de integrar várias ferramentas separadas e oferece às equipes uma plataforma completa de ciclo de vida de desenvolvimento de software sob controle organizacional total.
A auto-hospedagem do GitLab remove a precificação por usuário e mantém o código-fonte, segredos de CI/CD e resultados de varredura de segurança em uma infraestrutura de sua propriedade. Observação: a inicialização inicial leva de 3 a 10 minutos enquanto todos os serviços internos são inicializados — erros 502 durante este período são normais. Mínimo de 2 núcleos de CPU e 4 GB de RAM são recomendados para implantações de equipes pequenas.
GitLab: principais recursos
Pipelines de CI/CD integrados
Executores de pipeline integrados automatizam testes, criação de imagens Docker e implantações sem depender de Jenkins ou serviços de CI externos.
Registro de contêiner
Armazene e gerencie imagens Docker diretamente junto com seu código em um registro de contêiner privado integrado.
Fluxos de trabalho de solicitação de merge
Revisão de código com comentários em linha, regras de aprovação e modelos de solicitação de merge mantém os portões de qualidade em vigor para cada alteração.
Verificação de segurança
SAST integrado, varredura de dependências e detecção de segredos identificam vulnerabilidades antes que o código chegue à produção.
Rastreamento e planejamento de problemas
Quadros, marcos, rótulos e roteiros permitem que as equipes planejem e acompanhem o trabalho na mesma plataforma onde o código reside.
Por que executar GitLab na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.