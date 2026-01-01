Implante PufferPanel com instalação em um clique.
Painel de gerenciamento de servidor de jogos de código aberto com uma interface web para Minecraft, Factorio, Rust e muitos outros jogos.
Escolha um plano VPS para PufferPanel
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PufferPanel
PufferPanel é um painel de gerenciamento de servidor de jogos baseado na web, gratuito e de código aberto, que permite criar, configurar e operar servidores de jogos dedicados a partir de uma única interface. Ele suporta uma ampla gama de títulos de forma nativa — incluindo Minecraft, Factorio, Rust, ARK e jogos com a engine Source — e usa modelos para que você possa criar novos tipos de servidor sem precisar usar a linha de comando.
Hospedar o PufferPanel em seu VPS dá a você controle total sobre seus servidores de jogos, dados de jogadores e configuração de mods, com funções de usuário integradas, acesso SFTP e saída de console em tempo real. É uma alternativa leve aos painéis de controle comerciais e se encaixa naturalmente em uma comunidade de jogos de um único VPS.
PufferPanel: principais recursos
Suporte a vários jogos
Modelos integrados para Minecraft, Factorio, Rust, ARK, jogos com motor Source e muito mais, com a opção de adicionar modelos personalizados.
Console Web
Gerencie cada servidor de jogos através de uma interface web limpa com saída de console ao vivo, controles de iniciar/parar e estatísticas de uso de recursos em tempo real.
Funções e permissões de usuário
Conceda acesso restrito a amigos, moderadores ou administradores para que várias pessoas possam ajudar a gerenciar servidores sem compartilhar a conta root.
Acesso SFTP a arquivos
O servidor SFTP integrado permite que os usuários façam upload de mods, mundos e arquivos de configuração diretamente para seus servidores de jogos.
Tarefas agendadas
Automatize reinicializações, backups e outras tarefas recorrentes por servidor usando o agendador de tarefas integrado.
OAuth2 API
A API REST protegida por OAuth2 permite que ferramentas externas, bots e painéis se integrem com sua frota de servidores de jogos.
Por que executar PufferPanel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.