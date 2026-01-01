PufferPanel é um painel de gerenciamento de servidor de jogos baseado na web, gratuito e de código aberto, que permite criar, configurar e operar servidores de jogos dedicados a partir de uma única interface. Ele suporta uma ampla gama de títulos de forma nativa — incluindo Minecraft, Factorio, Rust, ARK e jogos com a engine Source — e usa modelos para que você possa criar novos tipos de servidor sem precisar usar a linha de comando.

Hospedar o PufferPanel em seu VPS dá a você controle total sobre seus servidores de jogos, dados de jogadores e configuração de mods, com funções de usuário integradas, acesso SFTP e saída de console em tempo real. É uma alternativa leve aos painéis de controle comerciais e se encaixa naturalmente em uma comunidade de jogos de um único VPS.