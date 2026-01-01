Checkrr é um scanner de integridade de biblioteca de código aberto que protege grandes coleções de mídia contra corrupção silenciosa. Ele executa verificações de ffprobe, magic-number e mimetype em cada arquivo de vídeo, áudio e legenda em sua biblioteca, então faz o hash dos arquivos verificados em um banco de dados bbolt para que futuras varreduras ignorem conteúdo já verificado e sejam concluídas em minutos em vez de horas.

Quando um arquivo falha na inspeção, o Checkrr se conecta à pilha arr que você já executa — Sonarr, Radarr ou Lidarr — exclui a cópia corrompida e aciona um novo download através do serviço correspondente. Hospedar o Checkrr por conta própria mantém seu inventário de mídia sob seu próprio controle, sem limites de API de terceiros e custo contínuo zero.