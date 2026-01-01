Implante Checkrr com um clique.
Verifique as bibliotecas Plex e Jellyfin em busca de mídia corrompida e substitua automaticamente os arquivos corrompidos através de Sonarr, Radarr e Lidarr.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Checkrr
Checkrr é um scanner de integridade de biblioteca de código aberto que protege grandes coleções de mídia contra corrupção silenciosa. Ele executa verificações de ffprobe, magic-number e mimetype em cada arquivo de vídeo, áudio e legenda em sua biblioteca, então faz o hash dos arquivos verificados em um banco de dados bbolt para que futuras varreduras ignorem conteúdo já verificado e sejam concluídas em minutos em vez de horas.
Quando um arquivo falha na inspeção, o Checkrr se conecta à pilha arr que você já executa — Sonarr, Radarr ou Lidarr — exclui a cópia corrompida e aciona um novo download através do serviço correspondente. Hospedar o Checkrr por conta própria mantém seu inventário de mídia sob seu próprio controle, sem limites de API de terceiros e custo contínuo zero.
Checkrr: principais recursos
verificações de integridade do ffprobe
Detecta arquivos truncados, rotulados incorretamente e irreproduzíveis que o Plex e o Jellyfin ignoram silenciosamente durante a reprodução.
Sonarr Radarr Lidarr
Remove arquivos corrompidos e aciona um novo download através do seu arr stack existente, sem intervenção manual.
Reverificações rápidas baseadas em hash
Armazena hashes de arquivos em um banco de dados bbolt para que varreduras repetidas pulem o conteúdo verificado e terminem em bibliotecas de vários terabytes em minutos.
Suporte a arr multi-instância
Conecta-se a várias instâncias Sonarr e Radarr ao mesmo tempo, com mapeamentos de caminho por instância para bibliotecas 4K, de anime e padrão.
Notificações integradas
Envia resultados para Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP e Healthchecks para verificações agendadas não supervisionadas.
Por que executar Checkrr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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