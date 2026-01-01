Hermes WebUI é um aplicativo web de código aberto e leve que traz o agente de IA Hermes — um agente autoaperfeiçoável e sempre ativo da Nous Research — para o seu navegador com paridade CLI quase 1:1. Este modelo agrupa a WebUI juntamente com o gateway do Agente Hermes upstream, para que uma única implantação forneça tanto a interface de chat do navegador quanto o agente de longa duração que o alimenta.

Hospedar a WebUI Hermes por conta própria no seu próprio VPS mantém suas conversas, memória do agente, habilidades e chaves de API do provedor em uma infraestrutura que você controla. Você escolhe os provedores de modelo, mantém as sessões e acessa o agente com segurança de desktop ou celular sem enviar dados por meio de um SaaS de terceiros.