Implante Hermes WebUI com um clique.
Implantação full-stack do Hermes que combina o agente de IA Hermes com uma interface de chat web auto-hospedada rápida.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hermes WebUI
Hermes WebUI é um aplicativo web de código aberto e leve que traz o agente de IA Hermes — um agente autoaperfeiçoável e sempre ativo da Nous Research — para o seu navegador com paridade CLI quase 1:1. Este modelo agrupa a WebUI juntamente com o gateway do Agente Hermes upstream, para que uma única implantação forneça tanto a interface de chat do navegador quanto o agente de longa duração que o alimenta.
Hospedar a WebUI Hermes por conta própria no seu próprio VPS mantém suas conversas, memória do agente, habilidades e chaves de API do provedor em uma infraestrutura que você controla. Você escolhe os provedores de modelo, mantém as sessões e acessa o agente com segurança de desktop ou celular sem enviar dados por meio de um SaaS de terceiros.
Hermes WebUI: principais recursos
Agente Embutido + WebUI
Envia o gateway do Hermes Agent upstream e a WebUI juntamente com um volume de estado compartilhado para que sessões, habilidades e memória sobrevivam a reinicializações e sejam reutilizadas por ambas as interfaces.
Paridade total de CLI
Tudo o que você pode fazer no terminal Hermes — chat, ferramentas, agendamento, memória, habilidades — é acessível pela mesma interface web.
Layout de espaço de trabalho de três painéis
Sessões e navegação à esquerda, chat no centro, e um navegador de arquivos de espaço de trabalho ao vivo à direita com pré-visualizações inline.
Streaming com Cartões de Ferramentas
Streaming de tokens enviado pelo servidor, cartões de chamada de ferramenta inline, diagramas Mermaid, destaque de sintaxe e um anel de uso de contexto incorporado ao rodapé do compositor.
PWA Primeiro para dispositivos móveis
Layout mobile responsivo com menu hambúrguer e controles de toque — instale-o na sua tela inicial e controle o Hermes pelo seu celular.
Modelos Agnósticos a Provedor
Conecte as chaves OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter no momento da implantação e alterne entre modelos a partir de um menu suspenso dinâmico na UI.
Por que executar Hermes WebUI na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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