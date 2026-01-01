Easy!Appointments é uma plataforma de agendamento abrangente e de código aberto que permite que empresas baseadas em serviços ofereçam agendamento de consultas online sem pagar taxas por agendamento ou aceitar a dependência de plataforma. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real e agendam seus próprios horários, reduzindo interrupções telefônicas e o gerenciamento manual de calendários para a equipe.

O sistema suporta múltiplos prestadores de serviço com calendários independentes, formulários de agendamento personalizáveis e lembretes automáticos por e-mail que reduzem as taxas de não comparecimento. A sincronização com o Google Calendar mantém os agendamentos em dia com as ferramentas que a equipe já utiliza. Setores como saúde e beleza, consultoria e educação confiam no Easy!Appointments por sua interface limpa e configuração flexível. Esta implantação combina o aplicativo com um banco de dados MySQL para uma persistência confiável dos dados de agendamento.