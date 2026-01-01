Implante Easy!Appointments em uma instalação com um clique.
Sistema de agendamento de compromissos gratuito e de código aberto, com autoagendamento para clientes, calendários multiprovedores e notificações automáticas por e-mail.
Escolha um plano VPS para Easy!Appointments
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Easy!Appointments
Easy!Appointments é uma plataforma de agendamento abrangente e de código aberto que permite que empresas baseadas em serviços ofereçam agendamento de consultas online sem pagar taxas por agendamento ou aceitar a dependência de plataforma. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real e agendam seus próprios horários, reduzindo interrupções telefônicas e o gerenciamento manual de calendários para a equipe.
O sistema suporta múltiplos prestadores de serviço com calendários independentes, formulários de agendamento personalizáveis e lembretes automáticos por e-mail que reduzem as taxas de não comparecimento. A sincronização com o Google Calendar mantém os agendamentos em dia com as ferramentas que a equipe já utiliza. Setores como saúde e beleza, consultoria e educação confiam no Easy!Appointments por sua interface limpa e configuração flexível. Esta implantação combina o aplicativo com um banco de dados MySQL para uma persistência confiável dos dados de agendamento.
Easy!Appointments: principais recursos
Autoagendamento do cliente
Clientes visualizam a disponibilidade em tempo real e agendam compromissos online sem trocas de mensagens com a equipe.
Calendários de múltiplos provedores
Gerencia calendários individuais e janelas de disponibilidade para cada provedor de serviço, evitando reservas duplicadas entre equipes.
Notificações automáticas
Envia e-mails de confirmação e lembrete automaticamente, reduzindo as taxas de não comparecimento sem qualquer acompanhamento manual.
Sincronização do Google Agenda
Sincroniza reservas com o Google Agenda para que os provedores vejam os agendamentos junto com o restante de sua programação.
Formulários de reserva personalizáveis
Personalize os campos que os clientes preenchem no agendamento para coletar as informações que cada tipo de serviço exige.
Por que executar Easy!Appointments na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.