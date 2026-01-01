ThingsBoard é uma plataforma IoT de código aberto que gerencia o ciclo de vida completo de implantações de dispositivos conectados — desde o provisionamento de dispositivos e gerenciamento de credenciais até a ingestão de telemetria em tempo real, processamento de eventos complexos e visualização personalizada de painéis. Ele suporta os protocolos MQTT, HTTP e CoAP de forma nativa, tornando-o compatível com praticamente qualquer microcontrolador, sensor industrial ou gateway.

Hospedar o ThingsBoard em seu próprio VPS significa que os dados do seu dispositivo nunca saem da sua infraestrutura — o que é crítico para implantações industriais, médicas e de edifícios inteligentes sujeitas a requisitos de soberania de dados. Com suporte a multi-inquilinos, uma única instância do ThingsBoard pode atender a ambientes isolados para diferentes equipes, clientes ou projetos.