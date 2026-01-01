Implante ThingsBoard com instalação em um clique.
Plataforma IoT de código aberto para gerenciamento de dispositivos, coleta de telemetria em tempo real e visualização de painéis personalizados.
Escolha um plano VPS para ThingsBoard
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ThingsBoard
ThingsBoard é uma plataforma IoT de código aberto que gerencia o ciclo de vida completo de implantações de dispositivos conectados — desde o provisionamento de dispositivos e gerenciamento de credenciais até a ingestão de telemetria em tempo real, processamento de eventos complexos e visualização personalizada de painéis. Ele suporta os protocolos MQTT, HTTP e CoAP de forma nativa, tornando-o compatível com praticamente qualquer microcontrolador, sensor industrial ou gateway.
Hospedar o ThingsBoard em seu próprio VPS significa que os dados do seu dispositivo nunca saem da sua infraestrutura — o que é crítico para implantações industriais, médicas e de edifícios inteligentes sujeitas a requisitos de soberania de dados. Com suporte a multi-inquilinos, uma única instância do ThingsBoard pode atender a ambientes isolados para diferentes equipes, clientes ou projetos.
ThingsBoard: principais recursos
Painéis em tempo real
Crie painéis personalizados com dezenas de tipos de widgets — gráficos, medidores, mapas e tabelas — que atualizam em tempo real à medida que os dispositivos enviam telemetria.
Mecanismo de Regras Visuais
Processe dados de dispositivos com um editor de cadeia de regras de arrastar e soltar que aciona alarmes, transforma cargas úteis e encaminha eventos para sistemas externos.
Conectividade de Dispositivos MQTT
Conecte sensores e microcontroladores via MQTT, HTTP ou CoAP usando tokens de acesso por dispositivo, sem a necessidade de um broker adicional.
Gerenciamento de frota de dispositivos
Organize dispositivos em grupos, atribua atributos compartilhados, gerencie atualizações de firmware e acompanhe o status dos dispositivos em toda a sua frota.
Suporte a Múltiplos Locatários
Crie contas de locatário isoladas com seus próprios dispositivos, painéis e funções de usuário — ideal para empresas de produtos que gerenciam implantações de clientes.
Alarmes e Notificações
Defina alarmes baseados em limites ou regras que enviem notificações por e-mail, webhook ou plataforma quando as condições do dispositivo forem atendidas.
Por que executar ThingsBoard na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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