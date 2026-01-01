Implante Unstructured com instalação de um clique.
API de processamento de documentos que extrai dados estruturados de PDFs, arquivos Word e imagens para pipelines RAG e modelos de IA.
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O que você pode criar com Unstructured
Unstructured é uma API de processamento de documentos de código aberto projetada para pipelines de IA e aprendizado de máquina. Ela ingere PDFs, documentos Word, apresentações PowerPoint, imagens, HTML e outros formatos não estruturados, e extrai elementos de texto limpos e estruturados, prontos para ingestão em bancos de dados vetoriais.
Hospedar o Unstructured por conta própria em um VPS mantém documentos sensíveis dentro da sua própria infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece as mesmas capacidades de extração usadas em sistemas RAG de produção. Ele integra-se com LangChain, LlamaIndex e os principais bancos de dados vetoriais, tornando-o uma camada de ingestão de documentos plug-and-play para qualquer aplicação de IA.
Unstructured: principais recursos
Extração multiformato
Processe PDFs, Word, Excel, PowerPoint, imagens, HTML e formatos de e-mail através de um único e consistente endpoint de API.
RAG pipeline pronta
As saídas são estruturadas para ingestão direta em bancos de dados vetoriais como Weaviate, Pinecone e Chroma para geração aumentada por recuperação.
Integração do LangChain
Carregadores nativos LangChain e LlamaIndex tornam o Unstructured uma fonte de documentos de fácil integração para qualquer framework de aplicação de IA.
Extração de tabelas
Extrai tabelas com precisão de PDFs e documentos Word, preservando a estrutura para tarefas de processamento de dados subsequentes.
Privacidade no local
Executar em seu próprio VPS garante que documentos confidenciais nunca saiam de sua infraestrutura durante o processo de extração.
Por que executar Unstructured na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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