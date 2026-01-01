Unstructured é uma API de processamento de documentos de código aberto projetada para pipelines de IA e aprendizado de máquina. Ela ingere PDFs, documentos Word, apresentações PowerPoint, imagens, HTML e outros formatos não estruturados, e extrai elementos de texto limpos e estruturados, prontos para ingestão em bancos de dados vetoriais.

Hospedar o Unstructured por conta própria em um VPS mantém documentos sensíveis dentro da sua própria infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece as mesmas capacidades de extração usadas em sistemas RAG de produção. Ele integra-se com LangChain, LlamaIndex e os principais bancos de dados vetoriais, tornando-o uma camada de ingestão de documentos plug-and-play para qualquer aplicação de IA.