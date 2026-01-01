Implante Bytebase com instalação em um clique.
Plataforma DevOps de banco de dados de código aberto para revisar, aprovar e implantar alterações de esquema com segurança em todos os ambientes.
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O que você pode criar com Bytebase
Bytebase é uma plataforma DevOps de banco de dados de código aberto que traz a disciplina de engenharia de software para o gerenciamento de mudanças de banco de dados. Enquanto a maioria das equipes depende de scripts SQL ad-hoc ou aprovações informais de DBA, o Bytebase oferece fluxos de trabalho de revisão estruturados, pipelines de implantação em múltiplos ambientes e mais de 200 regras de revisão SQL integradas que espelham a forma como o código do aplicativo é entregue.
Ele suporta mais de 20 sistemas de banco de dados — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake e outros — a partir de uma única interface web. A auto-hospedagem mantém as credenciais do banco de dados e o histórico de alterações inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem que nenhum serviço de terceiros acesse seus esquemas ou dados.
Bytebase: principais recursos
Fluxos de trabalho de alteração de banco de dados
Encaminhe cada migração de esquema através de etapas configuráveis de revisão e aprovação antes que ela chegue a qualquer ambiente de banco de dados.
Revisão de SQL integrada
Mais de 200 regras detectam antipadrões, índices ausentes e operações destrutivas automaticamente antes que uma alteração seja aprovada.
Integração GitOps
Conecte o Bytebase ao seu repositório Git para que as migrações de banco de dados sigam o mesmo processo de pull request que o código do aplicativo.
Implantações multiambiente
Defina pipelines ordenados entre desenvolvimento, homologação e produção com portões de aprovação obrigatórios em cada etapa.
Auditoria e conformidade
Cada migração e aprovação é registrada em um log à prova de adulteração com carimbos de data/hora e atribuição de usuário, suportando SOC 2 e frameworks semelhantes.
Por que executar Bytebase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.