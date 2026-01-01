Bytebase é uma plataforma DevOps de banco de dados de código aberto que traz a disciplina de engenharia de software para o gerenciamento de mudanças de banco de dados. Enquanto a maioria das equipes depende de scripts SQL ad-hoc ou aprovações informais de DBA, o Bytebase oferece fluxos de trabalho de revisão estruturados, pipelines de implantação em múltiplos ambientes e mais de 200 regras de revisão SQL integradas que espelham a forma como o código do aplicativo é entregue.

Ele suporta mais de 20 sistemas de banco de dados — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake e outros — a partir de uma única interface web. A auto-hospedagem mantém as credenciais do banco de dados e o histórico de alterações inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem que nenhum serviço de terceiros acesse seus esquemas ou dados.