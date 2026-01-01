Weaviate é um banco de dados vetorial de código aberto projetado para aplicações nativas de IA. Ele armazena objetos de dados juntamente com suas incorporações vetoriais, permitindo uma busca rápida por similaridade semântica que vai além da correspondência de palavras-chave para encontrar conteúdo conceitualmente relacionado. Ele suporta busca híbrida combinando abordagens vetoriais e de palavras-chave para uma precisão de recuperação ideal.

Hospedar o Weaviate em um VPS oferece às aplicações de IA um armazenamento vetorial dedicado, sem taxas por consulta e com controle total sobre a residência dos dados. Ele se integra com os principais provedores de LLM, incluindo OpenAI, Cohere e Hugging Face, e se conecta diretamente com LangChain e LlamaIndex para a construção de pipelines RAG e recursos de busca semântica.