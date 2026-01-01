Implante Weaviate com instalação em um clique.
Banco de dados vetorial de código aberto para aplicações de IA com pesquisa semântica, pesquisa híbrida e integrações LLM.
Escolha um plano VPS para Weaviate
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Weaviate
Weaviate é um banco de dados vetorial de código aberto projetado para aplicações nativas de IA. Ele armazena objetos de dados juntamente com suas incorporações vetoriais, permitindo uma busca rápida por similaridade semântica que vai além da correspondência de palavras-chave para encontrar conteúdo conceitualmente relacionado. Ele suporta busca híbrida combinando abordagens vetoriais e de palavras-chave para uma precisão de recuperação ideal.
Hospedar o Weaviate em um VPS oferece às aplicações de IA um armazenamento vetorial dedicado, sem taxas por consulta e com controle total sobre a residência dos dados. Ele se integra com os principais provedores de LLM, incluindo OpenAI, Cohere e Hugging Face, e se conecta diretamente com LangChain e LlamaIndex para a construção de pipelines RAG e recursos de busca semântica.
Weaviate: principais recursos
Pesquisa vetorial semântica
Encontre conteúdo conceitualmente similar usando embeddings de vetor em vez de correspondência exata de palavras-chave para resultados de recuperação mais inteligentes.
Busca híbrida
Combine a similaridade vetorial e a pesquisa de palavras-chave BM25 com ponderação configurável para o melhor de ambas as abordagens de recuperação.
Integrações LLM
Módulos integrados conectam o Weaviate ao OpenAI, Cohere e Hugging Face para geração automática de embeddings e consultas generativas.
GraphQL e REST API
Consulte e gerencie dados via uma API GraphQL ou endpoints REST com bibliotecas de cliente para Python, JavaScript, Go e Java.
Suporte multimodal
Armazene e pesquise em objetos de texto, imagens, áudio e vídeo usando o módulo vetorizador apropriado para cada tipo de dado.
Por que executar Weaviate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.