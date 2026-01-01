O Pterodactyl é o principal painel de gerenciamento de servidores de jogos de código aberto, confiado por provedores de hospedagem e comunidades de jogos em todo o mundo. Cada servidor de jogos é executado em seu próprio contêiner Docker, evitando conflitos de recursos e impedindo que um servidor comprometido afete outros na mesma máquina. A interface moderna baseada em React oferece aos proprietários de servidores acesso ao console em tempo real, gerenciamento de arquivos, agendamento de backups e monitoramento de recursos.

Auto-hospedar o Pterodactyl elimina as taxas por servidor cobradas por plataformas de hospedagem gerenciada e oferece aos administradores controle total sobre a identidade visual, integrações de autenticação e eggs personalizados para jogos não suportados. Esta implantação abrange o Painel com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente nos nós onde os servidores de jogos serão executados.