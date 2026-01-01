Implante Pterodactyl com um clique.
Painel de gerenciamento de servidor de jogos de código aberto com isolamento Docker, console em tempo real e suporte para centenas de jogos.
Escolha um plano VPS para Pterodactyl
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pterodactyl
O Pterodactyl é o principal painel de gerenciamento de servidores de jogos de código aberto, confiado por provedores de hospedagem e comunidades de jogos em todo o mundo. Cada servidor de jogos é executado em seu próprio contêiner Docker, evitando conflitos de recursos e impedindo que um servidor comprometido afete outros na mesma máquina. A interface moderna baseada em React oferece aos proprietários de servidores acesso ao console em tempo real, gerenciamento de arquivos, agendamento de backups e monitoramento de recursos.
Auto-hospedar o Pterodactyl elimina as taxas por servidor cobradas por plataformas de hospedagem gerenciada e oferece aos administradores controle total sobre a identidade visual, integrações de autenticação e eggs personalizados para jogos não suportados. Esta implantação abrange o Painel com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente nos nós onde os servidores de jogos serão executados.
Pterodactyl: principais recursos
Isolamento Docker
Cada servidor de jogos é executado em seu próprio contêiner, evitando conflitos de recursos e mantendo o sistema host seguro, mesmo que um servidor seja comprometido.
Console em Tempo Real
O console web alimentado por WebSocket oferece aos jogadores e administradores acesso em tempo real à saída e aos comandos do servidor diretamente do navegador.
Backups automáticos
Agendamento de backup integrado armazena snapshots do servidor em armazenamento compatível com S3, protegendo os dados do mundo do jogo sem intervenção manual.
Escalonamento Multi-Nó
Gerencie servidores de jogos espalhados por várias máquinas físicas a partir de um único Painel, escalando a capacidade adicionando nós Wings conforme a demanda aumenta.
Ovos da Comunidade
Centenas de eggs contribuídos pela comunidade abrangem Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike e muito mais — implante qualquer jogo compatível em segundos.
Por que executar Pterodactyl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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