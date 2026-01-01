ToolJet é uma plataforma low-code de código aberto que oferece às equipes um construtor visual de arrastar e soltar para criar ferramentas internas, painéis administrativos e aplicações CRUD em uma fração do tempo de desenvolvimento usual. Com mais de 40 componentes de UI integrados e conectores nativos para mais de 50 serviços — incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets e Stripe — as equipes podem construir aplicações orientadas a dados sem escrever muito código frontend.

Hospedar o ToolJet por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém as configurações de ferramentas internas, credenciais de fonte de dados e lógica de negócios inteiramente dentro da sua infraestrutura. Sem precificação por usuário, sem limites de uso e sem acesso de terceiros aos seus dados operacionais.