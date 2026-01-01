Implante o ToolJet com um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar e implantar ferramentas internas, dashboards e painéis de administração com mais de 50 integrações de fontes de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ToolJet
ToolJet é uma plataforma low-code de código aberto que oferece às equipes um construtor visual de arrastar e soltar para criar ferramentas internas, painéis administrativos e aplicações CRUD em uma fração do tempo de desenvolvimento usual. Com mais de 40 componentes de UI integrados e conectores nativos para mais de 50 serviços — incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets e Stripe — as equipes podem construir aplicações orientadas a dados sem escrever muito código frontend.
Hospedar o ToolJet por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém as configurações de ferramentas internas, credenciais de fonte de dados e lógica de negócios inteiramente dentro da sua infraestrutura. Sem precificação por usuário, sem limites de uso e sem acesso de terceiros aos seus dados operacionais.
ToolJet: principais recursos
50+ Conectores de Fontes de Dados
Conecte-se a bancos de dados, APIs REST, endpoints GraphQL e ferramentas SaaS, incluindo Google Sheets, Stripe e Salesforce, sem escrever código de integração personalizado.
Criador Visual de arrastar e soltar
Crie layouts de UI a partir de mais de 40 componentes pré-construídos — tabelas, formulários, gráficos, modais — sem escrever HTML ou CSS, e vincule-os diretamente a consultas de dados.
JavaScript e Lógica Python
Adicione transformações de dados e lógica de negócios diretamente nas consultas usando JavaScript ou Python, mantendo os usuários avançados com controle total sem sair da plataforma.
Controle de Acesso Baseado em Função
Defina permissões granulares por aplicativo e espaço de trabalho para que cada membro da equipe possa acessar apenas as ferramentas e dados relevantes para sua função.
Git Sincronizar
Controle de versão das definições de aplicações sincronizando com um repositório Git, permitindo revisões de código, auditorias e reversões para ferramentas internas críticas.
Por que executar ToolJet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.