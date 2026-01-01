LinkAce é um arquivo de favoritos de código aberto, criado para pessoas que desejam uma custódia organizada e de longo prazo de cada link que coletam. Ele captura títulos e descrições automaticamente, monitora URLs salvas em busca de destinos quebrados ou movidos e pode entregar páginas ao Internet Archive para que fontes importantes permaneçam acessíveis mesmo quando o site original desaparece.

Auto-hospedar o LinkAce em seu próprio VPS mantém seu histórico de leitura, pesquisa e listas compartilhadas longe de rastreadores de terceiros e serviços proprietários de favoritos. O banco de dados MariaDB e o cache Redis incluídos fornecem uma base de conhecimento rápida e privada que você possui totalmente, com bookmarklets de navegador, feeds RSS e uma API REST completa para integrações.