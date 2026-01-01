Implante LinkAce com instalação de um clique.
Arquivo de favoritos auto-hospedado com monitoramento automatizado de links, pesquisa de texto completo e uma API REST completa.
Escolha um plano VPS para LinkAce
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LinkAce
LinkAce é um arquivo de favoritos de código aberto, criado para pessoas que desejam uma custódia organizada e de longo prazo de cada link que coletam. Ele captura títulos e descrições automaticamente, monitora URLs salvas em busca de destinos quebrados ou movidos e pode entregar páginas ao Internet Archive para que fontes importantes permaneçam acessíveis mesmo quando o site original desaparece.
Auto-hospedar o LinkAce em seu próprio VPS mantém seu histórico de leitura, pesquisa e listas compartilhadas longe de rastreadores de terceiros e serviços proprietários de favoritos. O banco de dados MariaDB e o cache Redis incluídos fornecem uma base de conhecimento rápida e privada que você possui totalmente, com bookmarklets de navegador, feeds RSS e uma API REST completa para integrações.
LinkAce: principais recursos
Monitoramento automatizado de links
Verificações agendadas sinalizam links quebrados ou movidos para que seu arquivo não se deteriore silenciosamente com o tempo.
Backup do Internet Archive
Envie URLs salvas para a Wayback Machine automaticamente e mantenha cópias legíveis de páginas que desaparecem.
Listas, tags e pesquisa
Organize seus favoritos com listas aninhadas e tags, e encontre tudo rapidamente através de uma pesquisa filtrada avançada.
API REST Cheia
Integre o LinkAce com extensões de navegador, clientes móveis, Zapier e scripts personalizados através de uma API totalmente documentada.
Links públicos e privados
Marque cada favorito como privado, interno ou público e compartilhe coleções selecionadas via feeds RSS dedicados.
Importação e exportação de HTML
Importe favoritos existentes do navegador ou exporte seu arquivo completo a qualquer momento, sem dependência de fornecedor.
Por que executar LinkAce na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.