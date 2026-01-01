Unmanic é uma ferramenta de otimização de biblioteca de mídia auto-hospedada que escaneia automaticamente seus arquivos e os transcodifica para formatos consistentes usando FFmpeg. Em vez de converter arquivos manualmente ou escrever scripts, o Unmanic monitora continuamente um diretório de biblioteca, identifica arquivos que não correspondem aos seus presets de saída configurados e os enfileira para processamento — tudo gerenciado por meio de uma interface web.

Auto-hospedar o Unmanic em um VPS oferece um pipeline de conversão sempre ativo para sua coleção de mídia. Seja padronizando codecs de vídeo, reduzindo tamanhos de arquivo ou processando gravações de DVR, o Unmanic lida com as tarefas em segundo plano sem exigir que sua máquina desktop permaneça ligada.