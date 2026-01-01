Implante Unmanic com um clique.
Otimizador de biblioteca de mídia auto-hospedado que transcodifica e converte arquivos automaticamente para seus formatos preferidos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Unmanic
Unmanic é uma ferramenta de otimização de biblioteca de mídia auto-hospedada que escaneia automaticamente seus arquivos e os transcodifica para formatos consistentes usando FFmpeg. Em vez de converter arquivos manualmente ou escrever scripts, o Unmanic monitora continuamente um diretório de biblioteca, identifica arquivos que não correspondem aos seus presets de saída configurados e os enfileira para processamento — tudo gerenciado por meio de uma interface web.
Auto-hospedar o Unmanic em um VPS oferece um pipeline de conversão sempre ativo para sua coleção de mídia. Seja padronizando codecs de vídeo, reduzindo tamanhos de arquivo ou processando gravações de DVR, o Unmanic lida com as tarefas em segundo plano sem exigir que sua máquina desktop permaneça ligada.
Unmanic: principais recursos
Escaneamento automático de biblioteca
Unmanic verifica continuamente seu diretório de mídia e enfileira arquivos que não correspondem às suas predefinições de saída configuradas para processamento.
Transcodificação com tecnologia FFmpeg
Transcodifique vídeo e áudio para qualquer formato ou codec compatível com FFmpeg, incluindo H.264, H.265, AV1 e AAC.
Sistema de plugins
Estenda o Unmanic com plugins da comunidade para remover comerciais, renomear arquivos, compactar arquivos e muito mais.
Monitor de arquivos em tempo real
Arquivos novos ou modificados são detectados automaticamente para que a mídia recém-adicionada seja enfileirada para processamento sem intervenção manual.
Gerenciamento de fila de tarefas
Gerencie trabalhos de conversão simultâneos com uma fila visual mostrando o progresso em tempo real, tempo estimado e histórico de processamento.
Por que executar Unmanic na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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