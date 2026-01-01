Implante o OpnForm com instalação em um clique.
Criador de formulários de código aberto para criar formulários bonitos e incorporáveis com lógica, notificações e análises.
Escolha um plano VPS para OpnForm
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpnForm
O OpnForm é uma alternativa de código aberto ao Typeform e Google Forms, construído para equipes que desejam controle total sobre os dados de seus formulários e o pipeline de envio. Ele oferece um editor de formulários de arrastar e soltar com lógica condicional, formulários de várias páginas, uploads de arquivos e uma ampla gama de tipos de campo — tudo isso sem taxas por resposta ou dados saindo da sua infraestrutura.
Hospedar o OpnForm por conta própria oferece respostas ilimitadas, branding personalizado e a capacidade de conectar envios de formulários diretamente aos seus próprios bancos de dados, webhooks e canais de notificação. Você define as políticas de retenção de dados e controla quem tem acesso aos dados de envio, tornando-o adequado para setores regulamentados e equipes preocupadas com a privacidade.
OpnForm: principais recursos
Criador de arrastar e soltar
Crie formulários visualmente com mais de 20 tipos de campo, incluindo uploads de arquivos, assinaturas, escalas de avaliação e grades de matriz.
Lógica condicional
Mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores para guiar os respondentes apenas pelas perguntas relevantes.
Webhook e notificações
Acione webhooks e notificações por e-mail a cada envio para que sua equipe seja alertada e seus sistemas permaneçam sincronizados.
Incorporável em qualquer lugar
Incorpore formulários como um popup, slider ou widget embutido em qualquer site sem redirecionar os visitantes para fora da sua página.
Gerenciamento de resposta
Visualize, filtre e exporte todos os envios de formulário de um painel integrado com pesquisa por coluna e exportação CSV.
Por que executar OpnForm na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web