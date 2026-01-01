O OpnForm é uma alternativa de código aberto ao Typeform e Google Forms, construído para equipes que desejam controle total sobre os dados de seus formulários e o pipeline de envio. Ele oferece um editor de formulários de arrastar e soltar com lógica condicional, formulários de várias páginas, uploads de arquivos e uma ampla gama de tipos de campo — tudo isso sem taxas por resposta ou dados saindo da sua infraestrutura.

Hospedar o OpnForm por conta própria oferece respostas ilimitadas, branding personalizado e a capacidade de conectar envios de formulários diretamente aos seus próprios bancos de dados, webhooks e canais de notificação. Você define as políticas de retenção de dados e controla quem tem acesso aos dados de envio, tornando-o adequado para setores regulamentados e equipes preocupadas com a privacidade.