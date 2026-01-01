PigeonPod é um gerador de feed de podcast auto-hospedado que transforma canais do YouTube, playlists, vídeos e conteúdo do Bilibili em feeds de podcast RSS padrão. Assine qualquer canal do YouTube dentro do PigeonPod e ele baixará automaticamente novos episódios como áudio ou vídeo, gerando um feed RSS protegido por senha ao qual qualquer cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — pode assinar diretamente.

Ao contrário de extensões de navegador ou soluções manuais, o PigeonPod gerencia todo o pipeline no seu próprio servidor: assinatura, download via yt-dlp, transcodificação via ffmpeg, geração de feed e serviço RSS. Todas as ferramentas necessárias são empacotadas dentro da imagem Docker — nada mais para instalar ou configurar.