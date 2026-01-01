Implante o PigeonPod com instalação em um clique.
Gerador de feed de podcast auto-hospedado que converte canais do YouTube e Bilibili em feeds RSS assináveis para qualquer aplicativo de podcast.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PigeonPod
PigeonPod é um gerador de feed de podcast auto-hospedado que transforma canais do YouTube, playlists, vídeos e conteúdo do Bilibili em feeds de podcast RSS padrão. Assine qualquer canal do YouTube dentro do PigeonPod e ele baixará automaticamente novos episódios como áudio ou vídeo, gerando um feed RSS protegido por senha ao qual qualquer cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — pode assinar diretamente.
Ao contrário de extensões de navegador ou soluções manuais, o PigeonPod gerencia todo o pipeline no seu próprio servidor: assinatura, download via yt-dlp, transcodificação via ffmpeg, geração de feed e serviço RSS. Todas as ferramentas necessárias são empacotadas dentro da imagem Docker — nada mais para instalar ou configurar.
PigeonPod: principais recursos
Importação de YouTube e Bilibili
Inscreva-se em canais do YouTube, playlists e vídeos individuais, ou canais e playlists do Bilibili — o PigeonPod rastreia novos uploads e os sincroniza automaticamente.
Saída padrão de feed RSS
Gera feeds RSS protegidos por senha que qualquer aplicativo de podcast pode assinar, integrando suas assinaturas do YouTube ao seu fluxo de trabalho de podcast regular.
Controle de qualidade de áudio e vídeo
Configure o formato de saída, bitrate e qualidade por feed para que você obtenha arquivos compactos somente de áudio para ouvir ou vídeo completo para assistir — sem precisar baixar novamente.
Filtros e limites de episódio
Defina filtros de palavras-chave, limites de duração e limites de contagem de episódios por feed para manter as assinaturas focadas no conteúdo que você realmente quer.
S3 e armazenamento local
Armazene episódios baixados no volume do VPS ou direcione-os para qualquer serviço compatível com S3 — MinIO, Cloudflare R2 ou AWS S3 — para bibliotecas maiores.
Por que executar PigeonPod na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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