Unleash é uma plataforma de gerenciamento de recursos de código aberto de nível empresarial, confiável por equipes em mais de 1.000 organizações. Ela desvincula a implantação de código da ativação de recursos — envie para produção a qualquer momento e ative recursos seletivamente para usuários específicos, lançamentos percentuais ou ambientes através de um painel de controle web, sem reimplantar.

Hospedar o Unleash por conta própria mantém toda a configuração de feature flags e dados de segmentação de usuários dentro da sua própria infraestrutura. Com mais de 15 SDKs oficiais cobrindo todas as principais linguagens e frameworks, toda a sua organização de engenharia pode adotar feature flags com um fluxo de trabalho consistente — desde testes A/B e lançamentos canary até chaves de interrupção de emergência.