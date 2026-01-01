Implante o Unleash com instalação de um clique.
Plataforma de gerenciamento de feature flags de código aberto para lançamentos de recursos seguros e graduais em qualquer stack de tecnologia.
Escolha um plano VPS para Unleash
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Unleash
Unleash é uma plataforma de gerenciamento de recursos de código aberto de nível empresarial, confiável por equipes em mais de 1.000 organizações. Ela desvincula a implantação de código da ativação de recursos — envie para produção a qualquer momento e ative recursos seletivamente para usuários específicos, lançamentos percentuais ou ambientes através de um painel de controle web, sem reimplantar.
Hospedar o Unleash por conta própria mantém toda a configuração de feature flags e dados de segmentação de usuários dentro da sua própria infraestrutura. Com mais de 15 SDKs oficiais cobrindo todas as principais linguagens e frameworks, toda a sua organização de engenharia pode adotar feature flags com um fluxo de trabalho consistente — desde testes A/B e lançamentos canary até chaves de interrupção de emergência.
Unleash: principais recursos
Lançamentos graduais
Exponha recursos a uma porcentagem configurável de usuários e expanda a cobertura incrementalmente, identificando problemas antes que afetem a todos.
Mais de 15 SDKs oficiais
SDKs nativos para Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android e muito mais mantêm a avaliação de flags rápida e local.
Segmentação de ambiente
Mantenha estados de sinalizador independentes por ambiente — desenvolvimento, staging, produção — a partir de um único plano de controle sem duplicar a configuração.
Estratégias de ativação
Direcione por ID de usuário, intervalo de IP, hostname ou campos de contexto personalizados para controlar precisamente quem vê cada recurso.
Log de auditoria completo
Cada alteração de flag é registrada com autor e carimbo de data/hora, fornecendo um histórico completo para depuração e conformidade.
Por que executar Unleash na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.