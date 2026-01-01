Implante a Interface Web yt-dlp com instalação em um clique.
Frontend web auto-hospedado e servidor RPC para yt-dlp que baixa vídeos e áudios de mais de 1.000 sites.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com yt-dlp Web UI
O yt-dlp Web UI é um frontend de navegador de alto desempenho e um servidor JSON-RPC para o popular downloader yt-dlp. Ele expõe todo o poder do yt-dlp através de uma interface web limpa para que você possa enfileirar downloads, monitorar o progresso em tempo real, assistir a transmissões ao vivo futuras e baixar vídeos do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e centenas de outros sites suportados sem precisar usar a linha de comando.
Hospedá-lo em seu VPS libera você de instaladores de desktop, extensões de navegador que param de funcionar a cada mudança de site e downloaders online com anúncios. Os arquivos chegam diretamente no armazenamento do servidor com a largura de banda do servidor, o servidor RPC permite que você automatize scripts, e um limite de fila integrado protege os recursos compartilhados no servidor.
yt-dlp Web UI: principais recursos
Desenvolvido por yt-dlp
Baseado no yt-dlp, com suporte para downloads do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e mais de mil outros sites de vídeo e áudio.
Fila em tempo real
Acompanhe cada download ativo e pendente com progresso em tempo real, ETA e atualizações de velocidade transmitidas via WebSockets.
Seleção de formato
Escolha formatos exatos de vídeo e áudio, extraia apenas o áudio, substitua nomes de arquivo de saída ou passe argumentos yt-dlp personalizados seguros por download.
Servidor JSON-RPC
Um endpoint RPC programável permite que você acione downloads de cron jobs, scripts ou clientes de terceiros sem usar a UI.
Limites de concorrência
O tamanho da fila configurável mantém os downloads simultâneos sob controle para que uma playlist grande não esgote a largura de banda do servidor VPS ou o I/O de disco.
Autenticação baseada em Token
A autenticação JWT integrada protege a interface web e os endpoints RPC por trás de um nome de usuário e senha gerados.
Por que executar yt-dlp Web UI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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