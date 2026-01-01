O yt-dlp Web UI é um frontend de navegador de alto desempenho e um servidor JSON-RPC para o popular downloader yt-dlp. Ele expõe todo o poder do yt-dlp através de uma interface web limpa para que você possa enfileirar downloads, monitorar o progresso em tempo real, assistir a transmissões ao vivo futuras e baixar vídeos do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e centenas de outros sites suportados sem precisar usar a linha de comando.

Hospedá-lo em seu VPS libera você de instaladores de desktop, extensões de navegador que param de funcionar a cada mudança de site e downloaders online com anúncios. Os arquivos chegam diretamente no armazenamento do servidor com a largura de banda do servidor, o servidor RPC permite que você automatize scripts, e um limite de fila integrado protege os recursos compartilhados no servidor.