Implante Grav com instalação em um clique.
CMS rápido, moderno e baseado em arquivos simples que dispensa o uso de banco de dados — operando apenas com arquivos Markdown, templates Twig e um ecossistema de plugins.
Escolha um plano VPS para Grav
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grav
O Grav é um CMS moderno baseado em arquivos simples que armazena todo o conteúdo como arquivos Markdown no sistema de arquivos, eliminando completamente o banco de dados. Construído em PHP com templates Twig, ele oferece carregamento rápido de páginas através de cache baseado em arquivos, um painel de administração integrado para editores não técnicos, e mais de 300 plugins para formulários, SEO, pesquisa e conteúdo multilíngue.
Hospedar o Grav em seu VPS significa que os backups são tão simples quanto copiar uma pasta, o controle de versão é gerenciado nativamente pelo Git, e não há limites de conexão de banco de dados, dores de cabeça com ajuste de consultas ou trabalhos de backup separados — apenas arquivos e seu aplicativo rodando em hardware que você controla.
Grav: principais recursos
Sem Banco de Dados Necessário
Todo o conteúdo existe como arquivos Markdown, eliminando a necessidade de configuração de banco de dados, pool de conexões ou otimização de consultas para cargas de trabalho típicas de sites.
WordPress Integrado
Gerencie páginas, temas, plugins e contas de usuário através de uma interface web aprimorada, sem tocar na linha de comando ou editar arquivos diretamente.
Ecossistema Rico de Plugins
Mais de 300 plugins cobrem formulários, suporte multilíngue, pesquisa, SEO, otimização de imagem e muito mais — instale-os com um clique do painel de administração.
Conteúdo compatível com Git
A arquitetura baseada em arquivos torna o site inteiro — conteúdo, configuração e código — rastreável no Git para implantações automatizadas e histórico de alterações.
Modelagem Twig
Crie temas totalmente personalizados usando o motor de template Twig com acesso à poderosa API de conteúdo, sistema de taxonomia e pipeline de mídia.
Por que executar Grav na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.