O Grav é um CMS moderno baseado em arquivos simples que armazena todo o conteúdo como arquivos Markdown no sistema de arquivos, eliminando completamente o banco de dados. Construído em PHP com templates Twig, ele oferece carregamento rápido de páginas através de cache baseado em arquivos, um painel de administração integrado para editores não técnicos, e mais de 300 plugins para formulários, SEO, pesquisa e conteúdo multilíngue.

Hospedar o Grav em seu VPS significa que os backups são tão simples quanto copiar uma pasta, o controle de versão é gerenciado nativamente pelo Git, e não há limites de conexão de banco de dados, dores de cabeça com ajuste de consultas ou trabalhos de backup separados — apenas arquivos e seu aplicativo rodando em hardware que você controla.