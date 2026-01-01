Mail-Archiver é uma plataforma de arquivamento e busca de e-mails de código aberto, construída em ASP.NET Core e PostgreSQL. Ela se conecta a contas IMAP e Microsoft 365 via Graph API, sincronizando e-mails automaticamente em um agendamento configurável para que você sempre tenha uma cópia local e pesquisável de cada mensagem e anexo.

Hospedar seu arquivo de e-mails por conta própria coloca a conformidade, trilhas de auditoria e armazenamento de longo prazo sob seu controle total — sem acesso de terceiros à nuvem, sem taxas por caixa de e-mail e sem dependência da política de retenção do seu provedor de e-mail. Os e-mails podem ser exportados como arquivos .mbox ou .eml, restaurados para qualquer caixa de e-mail ou pesquisados em segundos em anos de histórico.