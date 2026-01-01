Implante o Mail-Archiver com instalação em um clique.
Plataforma de arquivamento de e-mail auto-hospedada que se conecta a qualquer Caixa de e-mail IMAP ou Microsoft 365 e preserva cada mensagem localmente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mail-Archiver
Mail-Archiver é uma plataforma de arquivamento e busca de e-mails de código aberto, construída em ASP.NET Core e PostgreSQL. Ela se conecta a contas IMAP e Microsoft 365 via Graph API, sincronizando e-mails automaticamente em um agendamento configurável para que você sempre tenha uma cópia local e pesquisável de cada mensagem e anexo.
Hospedar seu arquivo de e-mails por conta própria coloca a conformidade, trilhas de auditoria e armazenamento de longo prazo sob seu controle total — sem acesso de terceiros à nuvem, sem taxas por caixa de e-mail e sem dependência da política de retenção do seu provedor de e-mail. Os e-mails podem ser exportados como arquivos .mbox ou .eml, restaurados para qualquer caixa de e-mail ou pesquisados em segundos em anos de histórico.
Mail-Archiver: principais recursos
Sincronização IMAP e M365
Arquiva e-mails automaticamente de qualquer caixa de e-mail IMAP ou Microsoft 365 em uma programação configurável, mantendo sua cópia local sempre atualizada.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todos os e-mails e anexos arquivados instantaneamente, com filtros por remetente, intervalo de datas e caixa de e-mail.
Exportar e restaurar
Exporte caixas de e-mail inteiras como arquivos .mbox ou .eml compactados, ou restaure e-mails selecionados para qualquer caixa de e-mail de destino.
Acesso multiusuário
Gerencie múltiplos usuários com as funções de Administrador, Gerente e Padrão, cada um com permissões por conta e um registro de acesso completo.
Políticas de retenção
Remover e-mails automaticamente do servidor de e-mail de origem após um número definido de dias, mantendo o arquivo local intacto.
Importação de MBox e EML
Importe arquivos .mbox ou .eml existentes de até 10 GB para migrar de outros clientes de e-mail ou ferramentas de arquivamento.
Por que executar Mail-Archiver na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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