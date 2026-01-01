Implante o Fleet com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de dispositivos de código aberto para consulta, monitoramento e segurança de endpoints em macOS, Windows, Linux e ChromeOS.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fleet
Fleet é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos de código aberto construída sobre o osquery que oferece às equipes de segurança e TI acesso em tempo real, semelhante a SQL, a cada endpoint registrado. Ao contrário das ferramentas MDM tradicionais ou baseadas em agentes, o Fleet pode responder a perguntas sobre o estado do dispositivo — software instalado, processos em execução, conexões de rede abertas, usuários logados — instantaneamente a partir de um painel web ou API, em vez de esperar por janelas de coleta programadas.
Hospedar o Fleet em seu próprio VPS mantém toda a telemetria do endpoint na infraestrutura que você controla, sem taxas por dispositivo e sem dados enviados para SaaS externos. Uma única instância do Fleet pode gerenciar centenas a milhares de dispositivos em macOS, Windows, Linux e ChromeOS a partir de uma interface unificada.
Fleet: principais recursos
Consultas de Endpoint ao Vivo
Execute consultas SQL em qualquer dispositivo registrado em tempo real para responder a perguntas de segurança e TI sem esperar por varreduras agendadas.
Gerenciamento de Vulnerabilidades
Fleet compara continuamente as versões de software instaladas com bancos de dados CVE e identifica pacotes vulneráveis em todos os dispositivos registrados.
MDM Multiplataforma
Registre e gerencie dispositivos macOS e Windows através de perfis MDM nativos sem implantar um servidor MDM separado.
Aplicação da Política
Defina o estado esperado do dispositivo como políticas e acompanhe quais endpoints estão em conformidade e quais precisam de correção a partir de um painel central.
Configuração GitOps
Gerencie consultas, políticas e configurações de agente como código no Git para que as mudanças sejam controladas por versão e auditáveis.
REST API e CLI
Automatize o registro, o agendamento de consultas e os relatórios através de uma API REST completa ou da ferramenta de linha de comando fleetctl.
Por que executar Fleet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.