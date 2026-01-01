Fleet é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos de código aberto construída sobre o osquery que oferece às equipes de segurança e TI acesso em tempo real, semelhante a SQL, a cada endpoint registrado. Ao contrário das ferramentas MDM tradicionais ou baseadas em agentes, o Fleet pode responder a perguntas sobre o estado do dispositivo — software instalado, processos em execução, conexões de rede abertas, usuários logados — instantaneamente a partir de um painel web ou API, em vez de esperar por janelas de coleta programadas.

Hospedar o Fleet em seu próprio VPS mantém toda a telemetria do endpoint na infraestrutura que você controla, sem taxas por dispositivo e sem dados enviados para SaaS externos. Uma única instância do Fleet pode gerenciar centenas a milhares de dispositivos em macOS, Windows, Linux e ChromeOS a partir de uma interface unificada.