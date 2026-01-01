Implante Logto com instalação em um clique.
Plataforma abrangente de identidade e autenticação com suporte a OAuth 2.0, OIDC e SSO empresarial.
Escolha um plano VPS para Logto
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Logto
O Logto é uma plataforma moderna de gerenciamento de identidade e acesso que oferece uma infraestrutura completa de autenticação para aplicações web, móveis e de API. Ele implementa OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML de forma nativa, com componentes de UI de login pré-construídos, integrações de login social, autenticação multifator (MFA) e controle de acesso baseado em função (RBAC) — para que as equipes possam adicionar autenticação de nível de produção sem precisar construí-la do zero.
Hospedar o Logto em seu VPS oferece usuários ilimitados a um custo fixo, soberania total dos dados sobre credenciais e dados de sessão, e a flexibilidade para atender a requisitos de residência de dados ou conformidade que serviços de autenticação de terceiros não conseguem satisfazer.
Logto: principais recursos
OAuth 2.0 e OIDC
Protocolos padrão da indústria para proteger aplicações e APIs sem escrever lógica de autenticação personalizada.
Integrações de login social
Adicione Google, GitHub, Microsoft e dezenas de outros provedores sociais a qualquer aplicação com configuração mínima.
Autenticação de Múltiplos Fatores
Proteja contas com autenticação multifator TOTP, SMS e OTP por e-mail e fluxos de login sem senha.
Controle de Acesso Baseado em Função
Defina funções, permissões e escopos para controlar exatamente o que cada usuário ou aplicativo pode acessar.
Gerenciamento da Organização
Suporte a aplicativos SaaS multi-inquilino com estruturas de organização e equipe integradas e SSO por organização.
Por que executar Logto na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.