O Logto é uma plataforma moderna de gerenciamento de identidade e acesso que oferece uma infraestrutura completa de autenticação para aplicações web, móveis e de API. Ele implementa OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML de forma nativa, com componentes de UI de login pré-construídos, integrações de login social, autenticação multifator (MFA) e controle de acesso baseado em função (RBAC) — para que as equipes possam adicionar autenticação de nível de produção sem precisar construí-la do zero.

Hospedar o Logto em seu VPS oferece usuários ilimitados a um custo fixo, soberania total dos dados sobre credenciais e dados de sessão, e a flexibilidade para atender a requisitos de residência de dados ou conformidade que serviços de autenticação de terceiros não conseguem satisfazer.