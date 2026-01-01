ErsatzTV é uma plataforma de código aberto auto-hospedada que transforma uma biblioteca de mídia pessoal — Plex, Jellyfin, Emby ou arquivos locais — em canais de TV ao vivo, com programação personalizada e um guia de programação eletrônico real. Os canais são transmitidos como playlists M3U/HLS que qualquer cliente compatível com IPTV pode sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes e aplicativos móveis.

Auto-hospedar o ErsatzTV em seu próprio VPS oferece a você uma substituição privada de TV a cabo clássica, construída inteiramente a partir de mídias que você já possui, sem precisar assinar um serviço de streaming ou ser interrompido por anúncios. Programe maratonas temáticas, rotações no estilo noticiário, canais de videoclipes ou blocos de programação infantil, e assista-os em qualquer dispositivo compatível com IPTV.