Implante o ErsatzTV com um clique.
Servidor IPTV auto-hospedado que transforma uma biblioteca de mídia pessoal em canais de TV ao vivo personalizados 24 horas, com guia eletrônico de programação.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ErsatzTV
ErsatzTV é uma plataforma de código aberto auto-hospedada que transforma uma biblioteca de mídia pessoal — Plex, Jellyfin, Emby ou arquivos locais — em canais de TV ao vivo, com programação personalizada e um guia de programação eletrônico real. Os canais são transmitidos como playlists M3U/HLS que qualquer cliente compatível com IPTV pode sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes e aplicativos móveis.
Auto-hospedar o ErsatzTV em seu próprio VPS oferece a você uma substituição privada de TV a cabo clássica, construída inteiramente a partir de mídias que você já possui, sem precisar assinar um serviço de streaming ou ser interrompido por anúncios. Programe maratonas temáticas, rotações no estilo noticiário, canais de videoclipes ou blocos de programação infantil, e assista-os em qualquer dispositivo compatível com IPTV.
ErsatzTV: principais recursos
Canais 24 horas personalizados
Crie qualquer número de canais ao vivo combinando coleções, playlists e regras de agendamento em transmissões 24 horas por dia.
Saída IPTV e EPG
Exponha canais como playlists M3U com um guia de programação eletrônico XMLTV completo para que qualquer cliente IPTV sintonize como TV a cabo.
Plex / Jellyfin / Emby
Conecte-se diretamente a bibliotecas de servidor de mídia existentes ou escaneie pastas locais para que a mesma mídia alimente aplicativos VOD e seus canais de TV.
Transcodificação de hardware
Aceleração opcional de NVENC, QSV, VAAPI, AMF e VideoToolbox para manter o uso da CPU gerenciável ao transmitir streams ao vivo.
Marcas d'água e vinhetas
Sobreponha marcas d'água do canal, insira vinhetas e introduções, e interrompa a programação com intertítulos personalizados para uma sensação de canal real.
Canais de videoclipes
Misture videoclipes e áudio em canais cronológicos ou temáticos, com exibição da arte da capa e agendamento baseado em metadados.
Por que executar ErsatzTV na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.