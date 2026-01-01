Implante Rackula com um clique.
Designer de layout de rack de servidor com arrastar e soltar para planejar instalações de servidor, homelab e equipamentos AV.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rackula
Rackula é um designer visual de racks de código aberto que ajuda administradores de sistema, homelabbers e técnicos de AV a planejar layouts de racks de servidor por meio de uma interface de arrastar e soltar. Ele suporta tamanhos de rack padrão de 1U a 48U, vem com uma biblioteca de imagens de dispositivos reais sincronizadas do NetBox e permite exportar diagramas finalizados como PNG, PDF ou SVG para documentação.
Hospedar o Rackula por conta própria em um VPS mantém cada diagrama de rack, dispositivo personalizado e layout de equipe sob seu controle, em vez de dentro de um SaaS de fornecedor. A implantação persistente compartilha layouts entre navegadores e dispositivos por meio de uma API de backend, suporta compartilhamento de URL e código QR para entregas rápidas a técnicos remotos e protege operações de mutação por trás de autenticação integrada.
Rackula: principais recursos
Designer de arrastar e soltar
Planeje layouts de rack visualmente arrastando dispositivos em slots de 1U a 48U, sem criar diagramas em planilhas ou ferramentas de desenho genéricas.
Imagens reais de dispositivos
Crie diagramas usando fotografias precisas da frente e da parte traseira de hardware real obtidas da biblioteca de tipos de dispositivos NetBox.
Exportação multiformato
Exporte racks finalizados como arquivos PNG, PDF ou SVG para tickets de gerenciamento de mudanças, runbooks e documentação voltada para o cliente.
Compartilhamento de URL e QR
Compartilhe um layout de rack com técnicos no local através de um único link ou código QR escaneável em vez de enviar capturas de tela por e-mail.
Backend persistente
Sincronize layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend com armazenamento em disco que sobrevive a reinicializações de contêineres.
Autenticação integrada
Proteja o acesso de leitura e escrita com login de nome de usuário e senha, além de um token de escrita de API protegendo rotas mutáveis.
Por que executar Rackula na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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