Rackula é um designer visual de racks de código aberto que ajuda administradores de sistema, homelabbers e técnicos de AV a planejar layouts de racks de servidor por meio de uma interface de arrastar e soltar. Ele suporta tamanhos de rack padrão de 1U a 48U, vem com uma biblioteca de imagens de dispositivos reais sincronizadas do NetBox e permite exportar diagramas finalizados como PNG, PDF ou SVG para documentação.

Hospedar o Rackula por conta própria em um VPS mantém cada diagrama de rack, dispositivo personalizado e layout de equipe sob seu controle, em vez de dentro de um SaaS de fornecedor. A implantação persistente compartilha layouts entre navegadores e dispositivos por meio de uma API de backend, suporta compartilhamento de URL e código QR para entregas rápidas a técnicos remotos e protege operações de mutação por trás de autenticação integrada.