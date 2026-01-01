Implante o Traduora com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de tradução auto-hospedada para equipes com API REST, acesso baseado em função e importação/exportação multi-formato.
Escolha um plano VPS para Traduora
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Traduora
Traduora é uma plataforma de gerenciamento de tradução auto-hospedada, projetada para equipes de desenvolvimento que gerenciam a localização em vários idiomas. Ela oferece uma interface web limpa para organizar projetos de tradução, com suporte para importação e exportação para formatos JSON, YAML e CSV.
Hospedar o Traduora em um VPS mantém todos os seus dados de localização privados e se integra diretamente com pipelines de CI/CD via sua API REST. O controle de acesso baseado em função permite que você convide tradutores, revisores e desenvolvedores com as permissões apropriadas, enquanto o histórico de tradução rastreia cada alteração feita em uma string.
Traduora: principais recursos
Integração de REST API
Automatize a importação e exportação de traduções no seu pipeline de CI/CD usando a API REST completa, sem intervenção manual.
Exportação multiformato
Exporte traduções como JSON, YAML, CSV e outros formatos para inseri-las diretamente em qualquer framework ou sistema de build.
Acesso baseado em nível de acesso
Conceda a desenvolvedores, tradutores e revisores diferentes níveis de permissão para manter os projetos organizados e seguros.
Histórico de tradução
Cada alteração em uma string de tradução é rastreada, permitindo que você audite as modificações e reverta para versões anteriores.
Por que executar Traduora na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.