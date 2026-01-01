Traduora é uma plataforma de gerenciamento de tradução auto-hospedada, projetada para equipes de desenvolvimento que gerenciam a localização em vários idiomas. Ela oferece uma interface web limpa para organizar projetos de tradução, com suporte para importação e exportação para formatos JSON, YAML e CSV.

Hospedar o Traduora em um VPS mantém todos os seus dados de localização privados e se integra diretamente com pipelines de CI/CD via sua API REST. O controle de acesso baseado em função permite que você convide tradutores, revisores e desenvolvedores com as permissões apropriadas, enquanto o histórico de tradução rastreia cada alteração feita em uma string.