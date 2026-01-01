Implante Koillection com instalação em um clique.
Gerenciador de coleções auto-hospedado para organizar e catalogar qualquer tipo de coleção física ou digital.
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O que você pode criar com Koillection
Koillection é um aplicativo de gerenciamento de coleções auto-hospedado que permite catalogar qualquer coisa — livros, discos de vinil, videogames, selos, cards colecionáveis ou qualquer outra coleção que você mantenha. Ao contrário dos serviços de catalogação baseados em nuvem, o Koillection roda inteiramente no seu próprio servidor, mantendo os dados da sua coleção privados e sob seu controle total.
Construído em Symfony com uma interface limpa e responsiva, o Koillection suporta campos de metadados personalizados e web scrapers, para que você possa enriquecer os itens com exatamente as informações que importam para o seu tipo de coleção. Uma API REST completa permite a integração com ferramentas externas, e o suporte a vários idiomas abrange mais de 11 idiomas prontos para uso.
Koillection: principais recursos
Qualquer tipo de coleção
Catalogue livros, jogos, vinis, selos ou qualquer outro colecionável sem se limitar a modelos pré-construídos.
Campos de metadados personalizados
Defina os campos exatos e a estrutura de dados que se encaixa na sua coleção, em vez de se adaptar a um esquema genérico.
Suporte a raspador web
Extraia metadados automaticamente de sites externos para enriquecer seus itens com capas, descrições e detalhes.
Acesso à API REST
Exponha os dados da sua coleção através de uma API REST completa, permitindo a integração com aplicativos personalizados ou fluxos de trabalho de automação.
Interface multilíngue
Use Koillection no seu próprio idioma — mais de 11 idiomas são suportados, com inglês e francês com cobertura total.
Por que executar Koillection na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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