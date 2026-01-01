Koillection é um aplicativo de gerenciamento de coleções auto-hospedado que permite catalogar qualquer coisa — livros, discos de vinil, videogames, selos, cards colecionáveis ou qualquer outra coleção que você mantenha. Ao contrário dos serviços de catalogação baseados em nuvem, o Koillection roda inteiramente no seu próprio servidor, mantendo os dados da sua coleção privados e sob seu controle total.

Construído em Symfony com uma interface limpa e responsiva, o Koillection suporta campos de metadados personalizados e web scrapers, para que você possa enriquecer os itens com exatamente as informações que importam para o seu tipo de coleção. Uma API REST completa permite a integração com ferramentas externas, e o suporte a vários idiomas abrange mais de 11 idiomas prontos para uso.