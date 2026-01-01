Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Escolha um plano VPS para Planka
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Planka
O Planka é um aplicativo de quadro Kanban gratuito e de código aberto, desenvolvido para grupos de trabalho que precisam de uma alternativa simples e auto-hospedada ao Trello. Com atualizações em tempo real, gerenciamento de cartões com arrastar e soltar e uma interface limpa, o Planka ajuda as equipes a organizar projetos, acompanhar tarefas e colaborar sem depender de plataformas SaaS proprietárias ou pagar taxas de assinatura por usuário.
Auto-hospedar o Planka em seu próprio VPS mantém todos os dados do projeto, anexos e comunicações da equipe sob seu controle. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e integração com Traefik para acesso HTTPS seguro. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que você configura durante a implantação.
Planka: principais recursos
Quadros Kanban em tempo real
Alterações aparecem instantaneamente para todos os membros da equipe com atualizações em tempo real alimentadas por conexões WebSocket.
Drag-and-drop cards
Mova tarefas entre listas e reordene prioridades com interações intuitivas de arrastar e soltar.
File attachments
Anexe arquivos e imagens diretamente aos cartões para manter os ativos do projeto organizados junto com as tarefas.
Comentários da tarefa
Discuta tarefas com membros da equipe através de comentários nos cartões com notificações em tempo real.
Labels and due dates
Categorize cartões com etiquetas coloridas e defina prazos para acompanhar as datas de entrega em todos os projetos.
Quadros de multiprojetos
Organize o trabalho em vários projetos com quadros separados, cada um com suas próprias listas e membros.
Por que executar Planka na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.