O Planka é um aplicativo de quadro Kanban gratuito e de código aberto, desenvolvido para grupos de trabalho que precisam de uma alternativa simples e auto-hospedada ao Trello. Com atualizações em tempo real, gerenciamento de cartões com arrastar e soltar e uma interface limpa, o Planka ajuda as equipes a organizar projetos, acompanhar tarefas e colaborar sem depender de plataformas SaaS proprietárias ou pagar taxas de assinatura por usuário.

Auto-hospedar o Planka em seu próprio VPS mantém todos os dados do projeto, anexos e comunicações da equipe sob seu controle. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e integração com Traefik para acesso HTTPS seguro. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que você configura durante a implantação.