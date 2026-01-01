Implante o OpenBudgeteer com um clique.
Aplicativo de orçamento por baldes de código aberto para assumir o controle de suas finanças pessoais com uma abordagem estruturada e baseada em categorias.
Escolha um plano VPS para OpenBudgeteer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenBudgeteer
OpenBudgeteer é um aplicativo de finanças pessoais auto-hospedado, construído com base no princípio de orçamento por categorias (bucket budgeting) — inspirado em ferramentas como YNAB e Buckets. Você atribui cada dólar da sua renda a categorias de gastos específicas antes do mês começar, dando a você um plano claro e intencional para o seu dinheiro, em vez de reagir às despesas conforme elas surgem.
Construído com .NET e Blazor Server, o OpenBudgeteer roda inteiramente na sua própria infraestrutura para que seus dados financeiros nunca toquem uma nuvem de terceiros. Ele se conecta a um banco de dados PostgreSQL para armazenamento durável e suporta autenticação opcional para acesso seguro. Destacado na lista Awesome Self-Hosted, é uma escolha confiável para usuários preocupados com a privacidade que procuram uma alternativa gratuita e capaz a softwares de orçamento comerciais.
OpenBudgeteer: principais recursos
Orçamento por categorias
Atribua cada dólar de renda a categorias de gastos predefinidas no início de cada mês, mantendo suas finanças organizadas e em dia.
Controle total dos dados
Seus dados financeiros são armazenados exclusivamente em seu próprio VPS — sem nuvem de terceiros, sem taxas de assinatura e sem aprisionamento tecnológico.
Autenticação opcional
Proteja seu orçamento com autenticação de nome de usuário e senha integrada, mantendo informações financeiras confidenciais acessíveis apenas a você.
Persistência PostgreSQL
Armazena todas as transações e dados orçamentários em um banco de dados PostgreSQL dedicado para persistência confiável, segura contra falhas e backup fácil.
Blazor Server UI
A interface web moderna e responsiva, impulsionada por Blazor Server, proporciona uma experiência de orçamento rápida e interativa diretamente no navegador.
Por que executar OpenBudgeteer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.