OpenBudgeteer é um aplicativo de finanças pessoais auto-hospedado, construído com base no princípio de orçamento por categorias (bucket budgeting) — inspirado em ferramentas como YNAB e Buckets. Você atribui cada dólar da sua renda a categorias de gastos específicas antes do mês começar, dando a você um plano claro e intencional para o seu dinheiro, em vez de reagir às despesas conforme elas surgem.

Construído com .NET e Blazor Server, o OpenBudgeteer roda inteiramente na sua própria infraestrutura para que seus dados financeiros nunca toquem uma nuvem de terceiros. Ele se conecta a um banco de dados PostgreSQL para armazenamento durável e suporta autenticação opcional para acesso seguro. Destacado na lista Awesome Self-Hosted, é uma escolha confiável para usuários preocupados com a privacidade que procuram uma alternativa gratuita e capaz a softwares de orçamento comerciais.