O OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) é uma solução gratuita e de código aberto para gerenciamento de ativos e implantação de software que tem sido aprimorada desde 2001. Agentes leves instalados em endpoints Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportam inventários detalhados de hardware e software para um servidor central, enquanto varreduras SNMP e descoberta de IP estendem a visibilidade para impressoras, switches, roteadores e outros dispositivos sem agente.

Hospedar o OCS Inventory em seu próprio VPS mantém cada impressão digital de dispositivo, registro de licença e pacote implantado sob seu controle. O console web, o banco de dados MySQL e a API REST incluídos são os mesmos componentes usados por empresas que gerenciam patrimônios de TI de mais de 100.000 dispositivos, sem taxas por ativo e sem dependência de SaaS de terceiros.