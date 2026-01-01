Implante OCS Inventory NG com instalação de um clique.
Servidor de gestão de ativos de TI de código aberto que rastreia hardware, software e implanta pacotes em toda a sua frota.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OCS Inventory NG
O OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) é uma solução gratuita e de código aberto para gerenciamento de ativos e implantação de software que tem sido aprimorada desde 2001. Agentes leves instalados em endpoints Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportam inventários detalhados de hardware e software para um servidor central, enquanto varreduras SNMP e descoberta de IP estendem a visibilidade para impressoras, switches, roteadores e outros dispositivos sem agente.
Hospedar o OCS Inventory em seu próprio VPS mantém cada impressão digital de dispositivo, registro de licença e pacote implantado sob seu controle. O console web, o banco de dados MySQL e a API REST incluídos são os mesmos componentes usados por empresas que gerenciam patrimônios de TI de mais de 100.000 dispositivos, sem taxas por ativo e sem dependência de SaaS de terceiros.
OCS Inventory NG: principais recursos
Inventário de hardware e software
Agentes leves coletam dados detalhados de CPU, memória, armazenamento, periféricos e software instalado de endpoints Windows, Linux, macOS, Android e AIX.
Implantação de pacote
Envie scripts, instaladores e pacotes de configuração para agentes via HTTPS, com controles de largura de banda que escalam para frotas de mais de 100.000 dispositivos.
SNMP e descoberta de rede
Verifique sub-redes e consulte dispositivos SNMP para inventariar impressoras, switches, roteadores e outros equipamentos que não podem executar um agente.
Relatórios de conformidade de licença
Acompanhe os aplicativos instalados em todo o seu ambiente e crie relatórios de medição de software para verificar o uso e as renovações de licenças.
REST API e integrações
A API REST integrada e o plug-in de sincronização GLPI alimentam dados de ativos em sistemas de tickets, CMDBs e ferramentas de segurança.
Console web com RBAC
Console baseado em navegador com controles de acesso baseados em função, autenticação LDAP e CAS, e painéis personalizáveis para operadores e auditores.
Por que executar OCS Inventory NG na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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