Implante Percona PMM com instalação de um clique.
Plataforma de monitoramento e gerenciamento de bancos de dados de código aberto que suporta MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) é uma plataforma gratuita e de código aberto projetada especificamente para a observabilidade de bancos de dados. Ela coleta métricas, análises de consultas e dados de desempenho de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, e então exibe tudo em painéis Grafana pré-construídos com detalhamento profundo por consulta. O PMM inclui um motor de Análise de Consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planos de execução e rastreia impressões digitais de consultas ao longo do tempo — dando aos DBAs a visibilidade necessária para ajustar o desempenho sem ferramentas de terceiros.
Hospedar o PMM em seu VPS mantém credenciais de banco de dados sensíveis e dados de consulta inteiramente dentro de sua própria infraestrutura. Não há taxas por host, sem cobranças de saída de dados da nuvem e sem aprisionamento tecnológico — apenas controle total sobre períodos de retenção, limites de alerta e personalização de painéis.
Percona PMM: principais recursos
Suporte a múltiplos bancos de dados
Monitore MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL a partir de uma única interface, sem implantar pilhas de monitoramento separadas por tipo de banco de dados.
Análise de consultas
Identifique e analise as consultas mais lentas e que consomem mais recursos com detalhamentos do plano de execução e rastreamento histórico de impressões digitais.
Painéis pré-construídos
Dezenas de dashboards do Grafana vêm prontos para uso, cobrindo componentes internos do InnoDB, atraso de replicação, oplog do MongoDB e atividade de vacuum do PostgreSQL.
Alertas integrados
Defina alertas baseados em limite para atraso de replicação, utilização de disco, consultas lentas e saturação de conexão com o Percona Alerting integrado.
Consultores de ameaças de segurança
Verificações de segurança automatizadas de banco de dados sinalizam riscos de configuração, como autenticação ausente, senhas fracas e interfaces de administração expostas.
Controle de retenção de dados
Configure os períodos de retenção e a resolução das métricas independentemente para equilibrar o uso de armazenamento com a granularidade necessária para o planejamento de capacidade.
Por que executar Percona PMM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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