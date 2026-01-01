Percona Monitoring and Management (PMM) é uma plataforma gratuita e de código aberto projetada especificamente para a observabilidade de bancos de dados. Ela coleta métricas, análises de consultas e dados de desempenho de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, e então exibe tudo em painéis Grafana pré-construídos com detalhamento profundo por consulta. O PMM inclui um motor de Análise de Consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planos de execução e rastreia impressões digitais de consultas ao longo do tempo — dando aos DBAs a visibilidade necessária para ajustar o desempenho sem ferramentas de terceiros.

Hospedar o PMM em seu VPS mantém credenciais de banco de dados sensíveis e dados de consulta inteiramente dentro de sua própria infraestrutura. Não há taxas por host, sem cobranças de saída de dados da nuvem e sem aprisionamento tecnológico — apenas controle total sobre períodos de retenção, limites de alerta e personalização de painéis.