Implante jfa-go com instalação em um clique.
Gerenciamento de usuários baseado em convites para Jellyfin com perfis, redefinições de senha e notificações multicanal.
Escolha um plano VPS para jfa-go
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com jfa-go
jfa-go é um companheiro de gerenciamento de usuários auto-hospedado para Jellyfin (com suporte secundário ao Emby) que substitui a criação manual de contas por links de convite compartilháveis. Cada convite pode aplicar um perfil do Jellyfin que controla o acesso à biblioteca, limites de transcodificação e outras configurações do servidor, enquanto as opções para limites de uso, datas de expiração, regras de senha e CAPTCHA dão aos administradores controle rigoroso sobre quem se cadastra e como.
Auto-hospedar o jfa-go junto com o Jellyfin remove o atrito de integrar família, amigos ou apoiadores pagos, adiciona fluxos de redefinição de senha que funcionam com o recurso nativo "Esqueceu a Senha" do Jellyfin e conecta notificações de usuário ao Discord, Telegram, Matrix e e-mail sem fornecer dados a serviços de terceiros.
jfa-go: principais recursos
Cadastro baseado em convite
Gerar links de convite compartilháveis com limites de uso, datas de expiração e perfis Jellyfin por link para que cada convidado obtenha o acesso correto automaticamente.
Autoatendimento de redefinição de senha
Integre-se ao fluxo de "Esqueci a Senha" do Jellyfin ou exponha uma página "Minha Conta" para que os usuários redefinam as credenciais sem contatar um administrador.
Notificações multicanal
Entre em contato com os usuários pelo Discord, Telegram, Matrix ou e-mail para avisos de expiração, anúncios e eventos da conta usando modelos Markdown.
Gerenciamento de usuários em massa
Visualize todas as contas Jellyfin em um único painel e ative, desative, exclua ou reprofile usuários em massa, em vez de um por um.
Regras de expiração da conta
Defina um prazo de validade limitado para convites para que as assinaturas de teste ou pagas sejam desativadas ou excluídas automaticamente após um período fixo.
Sincronização de Ombi e Jellyseerr
Mantenha nomes de usuário, senhas e detalhes de contato sincronizados entre jfa-go, Ombi e Jellyseerr para que as solicitações permaneçam vinculadas à conta correta.
Por que executar jfa-go na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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