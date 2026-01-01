jfa-go é um companheiro de gerenciamento de usuários auto-hospedado para Jellyfin (com suporte secundário ao Emby) que substitui a criação manual de contas por links de convite compartilháveis. Cada convite pode aplicar um perfil do Jellyfin que controla o acesso à biblioteca, limites de transcodificação e outras configurações do servidor, enquanto as opções para limites de uso, datas de expiração, regras de senha e CAPTCHA dão aos administradores controle rigoroso sobre quem se cadastra e como.

Auto-hospedar o jfa-go junto com o Jellyfin remove o atrito de integrar família, amigos ou apoiadores pagos, adiciona fluxos de redefinição de senha que funcionam com o recurso nativo "Esqueceu a Senha" do Jellyfin e conecta notificações de usuário ao Discord, Telegram, Matrix e e-mail sem fornecer dados a serviços de terceiros.