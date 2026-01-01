Roundcube é um cliente de webmail de código aberto de longa data, usado por provedores de hospedagem, universidades e quem faz auto-hospedagem para oferecer a qualquer caixa de e-mail IMAP uma interface web rápida e moderna. Ele se conecta aos seus servidores IMAP e SMTP existentes — não é um servidor de e-mail em si — o que significa que você mantém seu provedor de caixa de e-mail atual enquanto ganha uma interface polida e personalizável com gerenciamento de pastas de arrastar e soltar, conversas encadeadas, contatos e um sistema de plugins.

Auto-hospedar o Roundcube em seu próprio servidor VPS mantém as sessões de webmail, catálogos de endereços e preferências do usuário em uma infraestrutura que você controla, longe de serviços de webmail de terceiros que analisam o tráfego ou limitam os recursos da conta.