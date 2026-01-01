Cliente webmail IMAP baseado em navegador com uma interface semelhante à de desktop para ler, escrever e organizar e-mails.
Escolha um plano VPS para Roundcube
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Roundcube
Roundcube é um cliente de webmail de código aberto de longa data, usado por provedores de hospedagem, universidades e quem faz auto-hospedagem para oferecer a qualquer caixa de e-mail IMAP uma interface web rápida e moderna. Ele se conecta aos seus servidores IMAP e SMTP existentes — não é um servidor de e-mail em si — o que significa que você mantém seu provedor de caixa de e-mail atual enquanto ganha uma interface polida e personalizável com gerenciamento de pastas de arrastar e soltar, conversas encadeadas, contatos e um sistema de plugins.
Auto-hospedar o Roundcube em seu próprio servidor VPS mantém as sessões de webmail, catálogos de endereços e preferências do usuário em uma infraestrutura que você controla, longe de serviços de webmail de terceiros que analisam o tráfego ou limitam os recursos da conta.
Roundcube: principais recursos
Cliente webmail IMAP
Conecta-se a qualquer servidor IMAP e SMTP para que você possa usar o Roundcube como um front-end para uma caixa de e-mail existente sem migrar contas.
Aparência elástica responsiva
A interface Elastic padrão se adapta a telas de desktop, tablet e celular, proporcionando uma experiência nativa em todos os dispositivos.
Agenda de endereços integrada
Gerencie contatos pessoais e compartilhados, grupos de contatos e diretórios LDAP junto com suas mensagens sem sair da caixa de entrada.
Ecossistema de plugins
Amplie a funcionalidade com plugins para filtros managesieve, autenticação de dois fatores, calendários, criptografia e muito mais.
Conversas encadeadas
Agrupe mensagens relacionadas em conversas encadeadas com pesquisa de texto completo e filtros rápidos para manter caixas de e-mail movimentadas gerenciáveis.
Suporte multilíngue
Vem com traduções em mais de 70 idiomas e suporta preferências de idioma e fuso horário por usuário imediatamente.
Por que executar Roundcube na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.