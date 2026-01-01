Implante o Crucix com instalação em um clique.
Plataforma de inteligência de fontes abertas (OSINT) que reúne 27 fontes globais de dados em tempo real em um painel 3D unificado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Crucix
O Crucix é uma plataforma de OSINT (inteligência de fontes abertas) que consolida dados de 27 fontes públicas — incluindo imagens de satélite NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, dados de conflito ACLED, indicadores econômicos FRED e feeds de sentimento social — em um painel unificado em tempo real com visualização em globo 3D baseada em WebGL. Os dados são atualizados automaticamente a cada 15 minutos, garantindo consciência situacional contínua sem intervenção manual.
A plataforma entrega alertas em múltiplos níveis (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram e Discord, ideias de trade geradas por LLMs e comandos bidirecionais via bot para briefings sob demanda. Hospedar o Crucix em seu próprio VPS mantém todas as chaves de API e arquivos de inteligência em sua própria infraestrutura, garante a coleta ininterrupta de dados e oferece controle total sobre retenção e acesso.
Crucix: principais recursos
27 Fontes OSINT
Agrega dados de satélite, marítimos, de aviação, de conflito, econômicos e de sentimento social em paralelo, com degradação elegante quando qualquer fonte estiver indisponível.
Visualização 3D do Globo
Globo com tecnologia WebGL sobrepõe eventos geograficamente, facilitando a correlação de incidentes entre regiões rapidamente.
Sistema de Alerta Multi-camadas
Entrega alertas FLASH, PRIORITÁRIOS e ROTINEIROS via Telegram e Discord para que desenvolvimentos críticos cheguem até você imediatamente.
Análise de Inteligência de LLM
Integra-se com Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini e outros provedores para gerar ideias de negociação e resumos de sinais inteligentes a partir de dados coletados.
Comandos de Bot Bidirecionais
Solicite verificações de status sob demanda, ative varreduras manuais e receba briefings diretamente por meio de comandos de bot do Telegram ou Discord.
Por que executar Crucix na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.