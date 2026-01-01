O Crucix é uma plataforma de OSINT (inteligência de fontes abertas) que consolida dados de 27 fontes públicas — incluindo imagens de satélite NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, dados de conflito ACLED, indicadores econômicos FRED e feeds de sentimento social — em um painel unificado em tempo real com visualização em globo 3D baseada em WebGL. Os dados são atualizados automaticamente a cada 15 minutos, garantindo consciência situacional contínua sem intervenção manual.

A plataforma entrega alertas em múltiplos níveis (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram e Discord, ideias de trade geradas por LLMs e comandos bidirecionais via bot para briefings sob demanda. Hospedar o Crucix em seu próprio VPS mantém todas as chaves de API e arquivos de inteligência em sua própria infraestrutura, garante a coleta ininterrupta de dados e oferece controle total sobre retenção e acesso.