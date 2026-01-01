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Plataforma de inteligência de fontes abertas (OSINT) que reúne 27 fontes globais de dados em tempo real em um painel 3D unificado.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Crucix

O Crucix é uma plataforma de OSINT (inteligência de fontes abertas) que consolida dados de 27 fontes públicas — incluindo imagens de satélite NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, dados de conflito ACLED, indicadores econômicos FRED e feeds de sentimento social — em um painel unificado em tempo real com visualização em globo 3D baseada em WebGL. Os dados são atualizados automaticamente a cada 15 minutos, garantindo consciência situacional contínua sem intervenção manual.

A plataforma entrega alertas em múltiplos níveis (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram e Discord, ideias de trade geradas por LLMs e comandos bidirecionais via bot para briefings sob demanda. Hospedar o Crucix em seu próprio VPS mantém todas as chaves de API e arquivos de inteligência em sua própria infraestrutura, garante a coleta ininterrupta de dados e oferece controle total sobre retenção e acesso.

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O que você pode criar com {name}

Crucix: principais recursos

27 Fontes OSINT

Agrega dados de satélite, marítimos, de aviação, de conflito, econômicos e de sentimento social em paralelo, com degradação elegante quando qualquer fonte estiver indisponível.

Visualização 3D do Globo

Globo com tecnologia WebGL sobrepõe eventos geograficamente, facilitando a correlação de incidentes entre regiões rapidamente.

Sistema de Alerta Multi-camadas

Entrega alertas FLASH, PRIORITÁRIOS e ROTINEIROS via Telegram e Discord para que desenvolvimentos críticos cheguem até você imediatamente.

Análise de Inteligência de LLM

Integra-se com Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini e outros provedores para gerar ideias de negociação e resumos de sinais inteligentes a partir de dados coletados.

Comandos de Bot Bidirecionais

Solicite verificações de status sob demanda, ative varreduras manuais e receba briefings diretamente por meio de comandos de bot do Telegram ou Discord.

Por que executar Crucix na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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