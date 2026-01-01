Keila é uma plataforma de newsletter e email marketing de código aberto que permite que você aumente, segmente e alcance sua lista de assinantes sem depender de Mailchimp, Brevo ou outros SaaS comerciais. Construída em Elixir e Phoenix para alta entregabilidade e processamento simultâneo, ela oferece um editor limpo de arrastar e soltar, campanhas automatizadas, testes A/B, segmentação de assinantes e fluxos de confirmação de double opt-in — tudo isso com o suporte do seu próprio provedor SMTP para que você mantenha controle total sobre a reputação de envio e os dados de contato.

Hospedar o Keila em seu próprio VPS dá a newsletters, editores independentes e pequenos negócios assinantes ilimitados e envios ilimitados sem a precificação por contato que se torna dolorosamente cara após alguns milhares de leitores. Conecte qualquer provedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, seu próprio postfix — e tenha controle total sobre cada relacionamento com assinantes.