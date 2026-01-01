Implante Keila com instalação em um clique.
Plataforma de newsletter e email marketing de código aberto construída como uma alternativa auto-hospedada a Mailchimp, Brevo e Sendinblue.
Escolha um plano VPS para Keila
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Keila
Keila é uma plataforma de newsletter e email marketing de código aberto que permite que você aumente, segmente e alcance sua lista de assinantes sem depender de Mailchimp, Brevo ou outros SaaS comerciais. Construída em Elixir e Phoenix para alta entregabilidade e processamento simultâneo, ela oferece um editor limpo de arrastar e soltar, campanhas automatizadas, testes A/B, segmentação de assinantes e fluxos de confirmação de double opt-in — tudo isso com o suporte do seu próprio provedor SMTP para que você mantenha controle total sobre a reputação de envio e os dados de contato.
Hospedar o Keila em seu próprio VPS dá a newsletters, editores independentes e pequenos negócios assinantes ilimitados e envios ilimitados sem a precificação por contato que se torna dolorosamente cara após alguns milhares de leitores. Conecte qualquer provedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, seu próprio postfix — e tenha controle total sobre cada relacionamento com assinantes.
Keila: principais recursos
Editor de arrastar e soltar
Editor visual de newsletter com blocos reutilizáveis, upload de imagens e prévia ao vivo torna o design de campanhas acessível para não-desenvolvedores.
Segmentação de assinantes
Defina segmentos com base em tags de assinatura, campos personalizados ou padrões de atividade, e envie campanhas direcionadas para segmentos específicos do público.
Confirmação dupla
O fluxo de confirmação integrado impõe o double opt-in por padrão, protegendo a reputação do remetente e garantindo a conformidade com CAN-SPAM e GDPR.
Use seu próprio SMTP
Conecte qualquer provedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou seu próprio postfix — e tenha controle sobre a entregabilidade e a reputação do remetente.
Análises de abertura e clique
O rastreamento de aberturas e cliques por campanha, com taxas de cancelamento de inscrição e relatórios de devolução, ajuda a refinar as linhas de assunto e o conteúdo ao longo do tempo.
API e webhooks
A integração completa de REST API e webhook permite sincronizar assinantes de CRMs externos, e-commerce ou formulários de inscrição automaticamente.
Por que executar Keila na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.