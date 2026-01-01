Yaade é um ambiente de desenvolvimento de API de código aberto e auto-hospedado, projetado como uma alternativa que prioriza a privacidade aos clientes de API baseados em nuvem. Ao contrário das ferramentas hospedadas que armazenam suas coleções de API e segredos em servidores de terceiros, o Yaade mantém todos os dados em sua própria infraestrutura — incluindo credenciais, tokens e histórico de solicitações.

As equipes podem compartilhar coleções de API com segurança, gerenciar múltiplos ambientes, executar scripts JavaScript como cron jobs ou via API, e importar do OpenAPI ou Postman. Com suporte multiusuário integrado, tokens de acesso, autenticação OAuth2/OIDC e um banco de dados H2 baseado em arquivo que não requer configuração adicional, o Yaade é leve o suficiente para um único desenvolvedor, mas capaz o bastante para uma equipe de engenharia inteira.