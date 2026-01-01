Implante Yaade em instalação com um clique.
Ambiente de desenvolvimento de API colaborativo, de código aberto e auto-hospedado, construído para equipes que valorizam a privacidade dos dados.
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O que você pode criar com Yaade
Yaade é um ambiente de desenvolvimento de API de código aberto e auto-hospedado, projetado como uma alternativa que prioriza a privacidade aos clientes de API baseados em nuvem. Ao contrário das ferramentas hospedadas que armazenam suas coleções de API e segredos em servidores de terceiros, o Yaade mantém todos os dados em sua própria infraestrutura — incluindo credenciais, tokens e histórico de solicitações.
As equipes podem compartilhar coleções de API com segurança, gerenciar múltiplos ambientes, executar scripts JavaScript como cron jobs ou via API, e importar do OpenAPI ou Postman. Com suporte multiusuário integrado, tokens de acesso, autenticação OAuth2/OIDC e um banco de dados H2 baseado em arquivo que não requer configuração adicional, o Yaade é leve o suficiente para um único desenvolvedor, mas capaz o bastante para uma equipe de engenharia inteira.
Yaade: principais recursos
Coleções colaborativas
Compartilhe coleções de API com toda a sua equipe com acesso baseado em função, para que todos trabalhem a partir da mesma fonte de verdade sem copiar e colar solicitações.
Suporte multiambiente
Defina ambientes separados para desenvolvimento, teste e produção, depois alterne o contexto instantaneamente sem atualizar manualmente URLs ou tokens.
Scripts integrados
Escreva scripts JavaScript para automatizar fluxos de trabalho de API, executar testes ou encadear requisições — e agende-os como tarefas cron ou acione-os através da API integrada.
Importação de OpenAPI e Postman
Importe coleções existentes de especificações OpenAPI ou exportações do Postman para migrar sua equipe sem reconstruir bibliotecas de requisições do zero.
Autenticação OAuth2 e OIDC
Integre com provedores de identidade externos usando OAuth2 e OIDC, para que sua equipe faça login com credenciais corporativas existentes em vez de gerenciar contas separadas.
Não é necessário configurar banco de dados
Yaade usa um banco de dados H2 incorporado baseado em arquivo, então não há contêineres de banco de dados separados para configurar — basta iniciar o contêiner e seus dados persistem automaticamente.
Por que executar Yaade na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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