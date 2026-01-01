Deploy Sim Studio in one click installation.
Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.
Escolha um plano VPS para Sim Studio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sim Studio
Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually — going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.
Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation — giving your team a complete AI workflow engine under your full control.
Sim Studio: principais recursos
Visual Workflow Builder
Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.
Multi-Model Support
Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.
Vector Knowledge Bases
Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.
Real-Time Execution
WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.
Built-In Copilot
Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.
Por que executar Sim Studio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.