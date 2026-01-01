Songloft é um servidor de música pessoal leve, escrito em Go, que escaneia sua biblioteca local, extrai capas e metadados de arquivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e faz streaming de tudo através de uma interface web integrada ou qualquer cliente compatível com Subsonic. Um sandbox de plugin QuickJS estende o servidor com fontes de áudio personalizadas, provedores de metadados e controle de dispositivos sem recompilar o binário.

Hospedar o Songloft por conta própria mantém sua coleção de músicas, histórico de audição e sessões autenticadas por JWT inteiramente em seu VPS — sem telemetria, sem análises de terceiros e sem um catálogo comercial rotativo decidindo o que permanece disponível. O binário sem CGO roda confortavelmente em hardware de baixa potência, enquanto ainda lida com transcodificação em tempo real e sessões multi-dispositivo.