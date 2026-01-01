Implante Songloft com instalação em um clique.
Servidor de música pessoal auto-hospedado com API compatível com Subsonic, sandbox de plugin JS e um reprodutor web integrado.
Escolha um plano VPS para Songloft
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Songloft
Songloft é um servidor de música pessoal leve, escrito em Go, que escaneia sua biblioteca local, extrai capas e metadados de arquivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e faz streaming de tudo através de uma interface web integrada ou qualquer cliente compatível com Subsonic. Um sandbox de plugin QuickJS estende o servidor com fontes de áudio personalizadas, provedores de metadados e controle de dispositivos sem recompilar o binário.
Hospedar o Songloft por conta própria mantém sua coleção de músicas, histórico de audição e sessões autenticadas por JWT inteiramente em seu VPS — sem telemetria, sem análises de terceiros e sem um catálogo comercial rotativo decidindo o que permanece disponível. O binário sem CGO roda confortavelmente em hardware de baixa potência, enquanto ainda lida com transcodificação em tempo real e sessões multi-dispositivo.
Songloft: principais recursos
Suporte a API Subsonic
Conecte qualquer cliente móvel ou desktop compatível com Subsonic e transmita sua biblioteca sem ficar preso a um único aplicativo oficial.
Sandbox de plugin JS
Plugins baseados em QuickJS com um modelo de permissão e recarregamento a quente permitem adicionar fontes de áudio personalizadas, provedores de metadados e integrações de dispositivos.
Escaneamento de biblioteca local
O escaneamento automático de pastas extrai tags e capas de arquivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A para que sua biblioteca se mantenha atualizada conforme você adiciona faixas.
Player web integrado
Um frontend web completo vem com a imagem completa, oferecendo a você um player baseado em navegador pronto para usar, sem precisar implementar um cliente separado.
Autenticação JWT
A autenticação JWT de token duplo com tokens de acesso e atualização separados suporta sessões multi-dispositivo e revogação por dispositivo.
REST API com Swagger
Uma API REST documentada com interface Swagger UI integrada facilita a integração do Songloft com clientes personalizados, automações e painéis.
Por que executar Songloft na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.