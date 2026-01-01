Wakapi é um rastreador de atividade de codificação auto-hospedado que é totalmente compatível com os plugins de editor WakaTime. Ele coleta o tempo gasto codificando, detalhado por projeto, linguagem, editor e sistema operacional, apresentando os dados em um painel visual sem compartilhar nada com serviços de nuvem de terceiros.

Auto-hospedar o Wakapi em um VPS mantém sua atividade de codificação privada enquanto oferece todos os insights que o WakaTime oferece. Ele suporta resumos semanais por e-mail, tabelas de classificação públicas para motivação da equipe, geração de selos README para perfis do GitHub e integração com editores populares, incluindo VS Code, JetBrains IDEs e Vim.