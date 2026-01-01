Implante o Wakapi com um clique.
Rastreador de tempo de programação autohospedado compatível com plugins WakaTime, com painéis, relatórios e placares de líderes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wakapi
Wakapi é um rastreador de atividade de codificação auto-hospedado que é totalmente compatível com os plugins de editor WakaTime. Ele coleta o tempo gasto codificando, detalhado por projeto, linguagem, editor e sistema operacional, apresentando os dados em um painel visual sem compartilhar nada com serviços de nuvem de terceiros.
Auto-hospedar o Wakapi em um VPS mantém sua atividade de codificação privada enquanto oferece todos os insights que o WakaTime oferece. Ele suporta resumos semanais por e-mail, tabelas de classificação públicas para motivação da equipe, geração de selos README para perfis do GitHub e integração com editores populares, incluindo VS Code, JetBrains IDEs e Vim.
Wakapi: principais recursos
WakaTime compatível
Funciona com todos os plugins de editor WakaTime existentes — basta apontá-los para sua instância Wakapi auto-hospedada em vez de wakatime.com.
Painéis de Codificação
Visualize o tempo gasto por projeto, idioma, editor e SO com gráficos filtráveis abrangendo qualquer período.
Relatórios de e-mail semanais
Receba resumos semanais automatizados da sua atividade de codificação entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Selos do GitHub
Gerar selos README dinâmicos mostrando seu tempo de codificação semanal para exibir nas páginas de perfil do GitHub.
Tabelas de classificação da equipe
Compartilhe um placar público com colegas de equipe para acompanhar e comparar a atividade de programação entre uma equipe de desenvolvimento.
Por que executar Wakapi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.